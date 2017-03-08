В Киеве назвали подразделения армии России, которые воевали в Донбассе

Украинский кризисный медиацентр опубликовал данные о подразделениях российской армии, военнослужащие которых, как утверждается в публикации, в 2014–2015 годах воевали в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Всего, по данным медиацентра, в конфликте на востоке Украины участвовали около 20 подразделений армии России, в частности, десантно-штурмовые, мотострелковые и танковые бригады.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что в Донбассе находятся около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. При этом общая численность сторонников так называемых "народных республик", по данным ведомства, достигает 40 тысяч человек.

За последние сутки, как утверждают в Киеве, сепаратисты более 100 раз обстреляли позиции правительственных войск в Донбассе, несколько украинских военнослужащих были ранены. В "ДНР" в ответ заявляют о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.

Страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль отвергает обвинения. При этом в октябре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что Россия "была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе".

6 марта Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России "о финансировании терроризма и расовой дискриминации".