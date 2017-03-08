Донбасс: при обстреле со стороны сепаратистов ранены волонтеры

В Донбассе при обстреле со стороны сепаратистов ранены волонтеры – Юлия Толмачева и ее водитель. Об этом со ссылкой на представителей украинских военнослужащих сообщает УНИАН.
По данным издания, волонтеры были ранены недалеко от города Зайцево Донецкой области. По ним стреляли из снайперской винтовки. Пострадавших доставили в больницу.
По данным Киева, за последние сутки сепаратисты более 100 раз обстреляли позиции правительственных войск в Донбассе, несколько украинских военнослужащих были ранены.
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" в ответ заявляют о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.
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