Донбасс: при обстреле со стороны сепаратистов ранены волонтеры

В Донбассе при обстреле со стороны сепаратистов ранены волонтеры – Юлия Толмачева и ее водитель. Об этом со ссылкой на представителей украинских военнослужащих сообщает УНИАН.

По данным издания, волонтеры были ранены недалеко от города Зайцево Донецкой области. По ним стреляли из снайперской винтовки. Пострадавших доставили в больницу.

По данным Киева, за последние сутки сепаратисты более 100 раз обстреляли позиции правительственных войск в Донбассе, несколько украинских военнослужащих были ранены.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" в ответ заявляют о нарушениях режима прекращения огня со стороны Киева.