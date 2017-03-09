Леонид Волков обжаловал в ЕСПЧ приговор по "микрофонному делу"

Оппозиционер Леонид Волков обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор, вынесенный ему по так называемому "микрофонному делу". Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову.

В конце августа суд в Новосибирске признал Волкова виновным в воспрепятствовании деятельности журналиста и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. Оппозиционер заявил, что обжалует решение суда и будет готовить жалобу в ЕСПЧ. Российский суд оставил приговор в силе.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент в июле 2015 года, когда активисты прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) напали на штаб-квартиру Демократической коалиции в Новосибирске. Они бросали яйца в Алексея Навального и выкрикивали оскорбления.

Когда корреспондент Lifenews Александр Поступинский, работавший на месте, попытался подойти вплотную к Навальному, Леонид Волков принял журналиста за хулигана и в течение нескольких секунд удерживал его микрофон, не давая подойти ближе. Вскоре после этого по заявлению Поступинского было возбуждено уголовное дело.