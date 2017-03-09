Экспонаты, изъятые в центре Рерихов, доставлены в Музей Востока

Московский Музей Востока принял на хранение 57 упаковок с картинами, изъятыми в ходе обыска в Международном центре Рерихов. Сколько именно в них картин, сотрудники музея не знают, так как изъятые экспонаты опечатаны как вещественные доказательства, сообщает ТАСС.

Обыск прошел во вторник и продолжался весь день. В Министерстве внутренних дел России заявили, что он связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении Бориса Булочника, экс-главы Мастер-банка. В этом банке находились счета центра Рерихов.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли не менее 200 экспонатов, выставленных и хранившихся в центре.

В июне минувшего года учреждение проверяли на экстремизм. Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко заявлял, что таким образом Министерство культуры России оказывает давление на музей, чтобы забрать усадьбу Лопухиных, в котором он расположен.