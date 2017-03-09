У офиса "Гормоста" в Москве задержали активистов "Новой оппозиции"

Вечером 8 марта возле офиса компании "Гормост" в Москве были задержаны активисты движения "Новая оппозиция", которые предположительно пришли выразить протест против регулярного разорения мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Ирину Яценко.

Она рассказала, что задержание проходило жестко. Полицейские, уже дожидавшиеся активистов у здания, начали заламывать им руки.

По словам Яценко, всех задержанных доставили в отделение "Лефортово", где составили на них протоколы о неподчинении полиции и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Потом всех отпустили, но предписали явиться в ОВД для отправки в суд.

Оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его убийства был создан народный мемориал. Полиция неоднократно задерживала дежурящих у него активистов, а сотрудники "Гормоста" вывозили все цветы и портреты политика.