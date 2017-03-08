Начать с чистого моста

Московские власти планируют капитальный ремонт Большого Москворецкого моста, на котором два года назад был убит оппозиционный политик Борис Немцов. Заказчик реконструкции - ГБУ “Гормост”, та самая организация, сотрудники которой регулярно уничтожают мемориал Немцову, вновь и вновь воздвигаемый активистами на месте убийства политика. На прошедших накануне общественных слушаниях руководитель “Гормоста” так и не смог объяснить, зачем с моста ночами в режиме спецоперации вывозятся цветы, но заявил, что реконструкция была запланирована еще в 2013 году и начнется уже в мае.

"Весной нынешнего года на Москве-реке, рядом с Москворецким мостом, появилась группа строительных рабочих", – так начиналась статья "Новый Москворецкий мост" в газете "Правда" за 27 октября 1937 года, рассказавшая о начале строительства Большого Москворецкого моста в его нынешнем виде. Спустя восемьдесят лет эти слова вновь могут стать актуальными. Столичное правительство планирует провести капитальный ремонт Большого Москворецкого моста, его стоимость оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. При этом о проведении таких масштабных работ было объявлено сразу после второй годовщины со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, застреленного на этом мосту.

Строительство железобетонного Москворецкого моста входило в Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года, а главным ее принципом было "отражать красоту социалистической эпохи". Важной частью плана было возведение одиннадцать новых мостов через Москву-реку для улучшения связи между районами. Денег и материалов на строительство не жалели и делали все по советскому обычаю "на века".

Открытие Москворецкого моста приурочили к XX годовщине Великой Октябрьской Революции. В этот день тысяча демонстрантов с алыми знаменами, с портретами Ленина и Сталина пришли на мост после парада на Красной площади. Они скандировали "Слава Октябрю" - масштабное московское строительство казалось очередным шагом в светлое будущее. Будущее оказалось не таким светлым, как хотелось верить. Поздним вечером27 февраля 2015 года был убит политик Борис Немцов. Большой Москворецкий мост, где произошло преступление, 1 марта вновь был наполнен людьми, которые пришли на Марш памяти. В этот раз большинство из них, в отличие участников той давней демонстрации, не поддерживали действующую власть. Но дух политических репрессий вновь чувствовался - почти так же, как и несколько десятилетий назад.

Начиная с ночи убийства на Большом Москворецком мосту развернулась борьба за сохранение стихийного мемориала убитому оппозиционному политику. Люди приносили сюда цветы и фотографии, но через несколько дней сотрудники отвечающей за объект компании "Гормост" их убирали. История повторялась вновь и вновь. Члены движения “Солидарность” попросили установить мемориальную доску, но столичные власти сделать это не разрешили. А в начале марта 2017 года "Гормост" объявил тендер на капитальный ремонт моста. Планы реконструкции легко связать с желанием властей окончательно решить проблему мемориала:

Мы хорошо помним, когда были митинги 31-го числа, закрывали площадь Маяковского, Триумфальную под предлогом какой-то бесконечной реконструкции

– Идея реконструкции, безусловно, имеет политический и, я бы сказал, показательный характер. Чтобы снять вопрос о народном мемориале и на какое-то время выключить мост из обихода, политического в том числе, предлагается такая мера. Мы очень хорошо помним, когда были митинги 31-го числа, закрывали площадь Маяковского, Триумфальную под предлогом какой-то бесконечной реконструкции, хотя никакой реконструкции не производилось. Просто стояли бетонные ограждения, и никого не пускали. Такой приемчик существует, – говорит архитектор, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс.

Но капитальный ремонт был запланирована еще четыре года назад – намного раньше убийства Бориса Немцова. На официальном сайте государственных закупок можно найти тендер на предпроектное обследование Большого Москворецкого моста был, он был размещен в декабре 2013 года, его выиграло строительное предприятие "ГВИН-ПИН". Оно должно было провести геологические и гидрогеологические изыскание, обследовать состояние моста, рассчитать три варианта стоимости его реконструкции, продумать концепцию капитального ремонта и его технико-материальное обоснование. К осени 2014 года эти предварительные работы были закончены. В ноябре 2015 года компания "Гормост" разместила тендер на корректировку проекта. Выиграл его снова "ГВИН-ПИКС".

Судя по плану закупки на капитальный ремонт, для приведения моста в порядок потребуется более 3 миллиардов рублей. Для сравнения: капитальный ремонт столичного Нагатинского моста, который включает в себя также работы по реконструкции путей метро, обошелся "Гормосту" в 1,7 миллиарда рублей, а ремонтные работы на участках дорог Садового кольца с прилегающими общественными пространствами стоят в среднем в 1,4 миллиарда за километр. Протяженность же Большого Москворецкого моста – 554 метров.

Все проекты реконструкции, ремонта и новых построек в городе стоимостью более 1 миллиарда рублей должны проходить через общественные слушания. ГБУ "Гормост" формально это обязательство выполнил: встреча с общественностью была организована утром во вторник 7 марта, хотя по закону общественные слушания должны проводиться в нерабочее время. Места в аудитории, где проходило собрание, хватило далеко не всем: многие пришедшие толпились в дверях, журналисты с трудом передавали в зал камеры. Охранники "Гормоста" отнимали ноутбуки, якобы, чтобы незарегистрированные СМИ не могли “производить съемку”. Телефоны при этом оставить разрешили. У некоторых в целом возникли проблемы с тем, чтобы зайти в зал, где проходили слушания:

“Я на эти слушания попала чудом. Чудом- потому что ЧОП Гормоста в определенный момент отказался пропускать людей в зал с ноутбуками и камерами, а потом и всех остальных пришедших на общ. обсуждение людей. Было это сделано абсолютно незаконно, слушания открытые и пускать на него должны всех желающих. После минут 15 общественного противостояния с ЧОПом кто-то из руководства Гормоста все же дал указание людей пропустить", - рассказывает в своем facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

На собрании показали много фотографий ржавых элементов конструкции моста. Объяснили, что для ремонта придется сменить арочные пролеты, деформационные швы, элементы надарочной настройки и многое другое. Дороговизну работ объяснили тем, что для их проведения придется практически поднимать полотно моста, чтобы "залезть внутрь". К этому нужно добавить стоимость самих материалов и ремонта сложных механизмов. По результатам обещали увеличить срок службы моста на 20-25 лет. Впрочем, на вопрос, сколько лет еще мог бы прослужить мост без капитального ремонта, руководитель ГБУ “Гормост” ответить не смог.

Большой Москворецкий – не единственный мост, который простоял уже 80 лет и которому предстоит реконструкция. В январе 2017 года на президиуме правительства Москвы было принято решение о капитальном ремонте двенадцати мостов столицы. Кроме Большого Москворецкого обновить, в частности, планируют Крымский, Большой Устьинский, Комиссариатский мосты. А вот, Бородинскому, который был построен еще в 1912 году, реконструкция пока не грозит.

Архитектор Евгений Асс считает, что теоретически конструкцию Большого Москворецкого моста могла бы быть улучшена: въезды на него и выезды с него устроены не слишком удачно. Улучшить, по его мнению, также стоит пешеходные спуски и выходы на мост. Но необходимости капитального ремонта Евгений не видит. С ним согласны и другие специалисты:

– Лучше оставить Большой Москворецкий мост таким, как есть. Москва-река очень длинная, и есть много мест, где мостов никаких нет. А потребность перебраться на другую сторону реки есть. Вот там надо делать мосты. А эти (построенные по плану Генеральной реконструкции Москвы 1935 года – РС) работают хорошо, там не такой большой поток машин и людей, – считает заведующий кафедрой Градостроительства МАРХИ Илья Лежава.

Верить в заявления заказчика реконструкции об оправданности капитального ремонта и его цены мешает лукавство, которое руководитель “Гормоста” проявляет, когда речь заходит о мемориале Борису Немцову.

***

По проекту архитекторов А. Щусева и П. Сардарьяна мост должен был стать частью единого архитектурного ансамбля с Кремлем и набережными Москвы-реки. Для этого облицовка была выполнена из розового гранита, близкого по цвету кирпичной кладке Кремля, под карнизом главного пролета сделали кронштейны, перекликающиеся с зубцами кремлевских стен. В 2007 году Большой Москворецкий был включен в список объектов культурного наследия России. В 2013 году реконструкцию моста хотели включить в проект по строительству парка "Зарядье", мост планировали озеленить и сделать частично пешеходным. Но от идеи отказались.

Руководство ГБУ "Гормост" обещает сохранить исторический внешний вид. Но вот сохранять память о новейшей истории они не планируют: она не узаконена. Активистам, которые пришли на общественные слушания, чтобы обсудить сохранение мемориала Борису Немцову, посоветовали сначала решить этот вопрос на законодательном уровне. И в целом не поднимать политические темы на встрече, касающейся чисто технических проблем с мостом.

А цветы, как президент сказал, пусть они лежать так и будут

– У нас сразу это все в политику превращается, а отвечать буду я как руководитель "Гормоста", если там что-то рухнет или завалится. И я отвечаю за уборку и за содержание моста как руководитель. Поэтому у меня регламент, который говорит два раза в день убирать и наводить порядок на мосту. Так это и будет. А цветы, как президент сказал, пусть они лежать так и будут", – явно не рад этой теме на общественных слушаниях руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

В зале поднялся шум - ведь сотрудники “Гормоста” регулярно уничтожают стихийный мемориал Немцову, вопреки словам президента. Иванков поспешил добавить, что якобы убирают только увядшие цветы, а свежие не трогают. В действительности, коммунальщики разбирают и вывозят мемориал полностью.

Мост в любом случае будет отремонтирован – таков главный вывод общественный слушаний. Работы планируют начать в мае 2017 года, ориентировочно после парада в честь дня Победы. Закончить их предполагают через четырнадцать месяцев. Хотя изначально ремонт был рассчитан примерно на три года.Планы подкорректировали, чтобы не затруднять дорожное движение в центре на такой длительный период. А вот судьба мемориала Немцову "Гормост" особо не интересует: не их компетенция, не их проблема. И запланировал ремонт уже давно.

Общественные слушания закончены, но свою главную задачу, повысить уровень доверия между горожанами и чиновниками, убедить общественность, что реконструкция ради удобства и безопасности людей, а не в сомнительных интересах власти, им так и не удалось.

Все недоразумения происходят из-за недоверия. Никто не верит этой власти, потому что все врут.

– Правительство должно как минимум признать сам факт убийства Немцова на этом мосту, каким-то образом обозначить свое отношение к этому событию. Не стыдливо убирать цветы каждый раз, а как-то отнестись к этому, не пытаться делать вид, что убийства не случилось. После этого, власти Москвы должны честно заявить о том, что, да, в процессе реконструкции мы учтем пожелания народа. Также нужно было бы сказать, что у них в планах была реконструкция заранее. Главная проблема всей нашей политики – это ее закрытость. Даже тот факт, что не было сказано, что капитальный ремонт проводится в соответствии с решением 2013 года. Опубликуйте этот документ, покажите, что он был. Хорошо, мы поверим вам. Плюс совершите какие-то шаги нам навстречу. Все недоразумения происходят из-за недоверия. Никто не верит этой власти, потому что все врут. Вы спрашиваете меня, что должна сделать власть? Перестать врать, – предлагает шаги к решению проблемы архитектор Евгений Асс.

***

100-летний юбилей Октябрьской революции Большой Москворецкий мост, видимо, будет встречать в строительных лесах. Его исторически сложившаяся символическая связь с Кремлем всегда будет вызывать мысли о том, что все действия властей в этом месте не случайны. Люди ждут от правительства шагов навстречу. И, как показали общественные слушания, не столько объяснения технической необходимости ремонта, сколько готовности услышать их пожелания. Тогда бы Большой Москворецкий мост открыл новую страницу в своей истории - без налета коммунистического прошлого.