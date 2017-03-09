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Новости

Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Граждане Белоруссии, которые официально нигде не работают, могут до конца года не платить сбор, предусмотренный декретом "О предупреждении социального иждивенчества", который стал известен как "налог на тунеядство". Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что закон не будет отменен, но в него, вероятно, будут внесены некоторые корректировки.

"Налог на тунеядство" введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Взнос размером около 170 евро должны платить все официально не работающие граждане страны. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля. В Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста против законопроекта. Их участники настаивают, что декрет нарушает права безработных граждан страны.

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