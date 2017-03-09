Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"

Граждане Белоруссии, которые официально нигде не работают, могут до конца года не платить сбор, предусмотренный декретом "О предупреждении социального иждивенчества", который стал известен как "налог на тунеядство". Об этом в четверг заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что закон не будет отменен, но в него, вероятно, будут внесены некоторые корректировки.

"Налог на тунеядство" введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Взнос размером около 170 евро должны платить все официально не работающие граждане страны. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля. В Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста против законопроекта. Их участники настаивают, что декрет нарушает права безработных граждан страны.