Картинный конфликт

Руководство Международного центра Рерихов, где недавно прошел обыск, обвинило Министерство культуры России в "планомерном уничтожении" музея, а следственные органы – в его "вооруженном захвате". На пресс-конференции в четверг представители центра заявили, что министр культуры России Владимир Мединский и его заместитель Владимир Аристархов с ноября 2013 года проводят политику, направленную на захват музея. За это время различные ведомства провели десятки внеплановых проверок.

Сам Аристархов заявил СМИ, что помнит эти проверки, все они якобы связаны с нарушениями закона и правил эксплуатации здания, в котором находится центр.

Обыск в Международном центре Рерихов в Москве прошел во вторник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В МВД заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы банка, в котором хранились деньги организации. Вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко отметил, что это был лишь предлог для "вооруженного захвата музея". Защита Международного центра Рерихов намерена обжаловать следственные действия в прокуратуре, Главном следственном управлении и Следственном комитете России.

В четверг стало известно, что 57 упаковок с картинами Святослава и Николая Рерихов, изъятые 7 марта из Международного центра Рерихов, принял на хранение Музей Востока. Эту информацию подтвердил его генеральный директор Александр Седов.

"Картины Рерихов находятся в Музее Востока как вещдоки. Сколько точно произведений, сказать не могу – там 57 упаковок, распаковывать их мы не можем, так как они опечатаны печатью Следственного комитета. Все дальнейшие действия зависят от следственных органов, мы выступаем в качестве склада", – рассказал Седов.

Речь идет об изъятии тех картин, которые поступили в Международный центр Рерихов от Бориса Булочника, экс-владельца Мастер-банка, который обвиняется в мошенничестве и находится в розыске. Борис Булочник увлекается учением Николая Рериха, раньше он был членом правления Международного центра Рерихов, финансировал восстановление усадьбы Лопухиных в центре Москвы и открытие в ней Центра-музея имени Николая Рериха.

Заместитель генерального директора Музея имени Рериха Павел Журавихин рассказал Радио Свобода о том, что стоит за изъятием картин и возможным выселением музея из усадьбы Лопухиных:

– Новость сегодняшнего дня: картины, изъятые в Центре Рерихов два дня назад, оказались в Музее Востока. Как так получилось?

– У нас у самих это вызывает большие вопросы, потому что, по большому счету, если картины находятся под следствием, они должны поступить в соответствующие правоохранительные учреждения. А их сразу вывозили в Музей Востока. О чем это говорит? Это говорит о том, что Музей Востока и Министерство культуры напрямую имеют отношение к этому грабежу с участием силовых структур.

– С чем связаны обыски и изъятие картин из Центра Рерихов?

Нашим сотрудникам не давали ни пить, ни есть, в туалет водили под конвоем

– Я хочу сказать, что обыски продолжались почти сутки, и нашим сотрудникам не давали ни пить, ни есть, в туалет водили под конвоем, и все это напоминало буквально 1937 год. Все это время тут во главе этой команды был советник министра культуры Кирилл Рыбак и заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев. Почему это все происходит? Дело в том, что когда пришел министр культуры Мединский, политика Министерства культуры в отношении нашей организации кардинально развернулась на 180 градусов. У нас были прекрасные отношения с министром культуры Авдеевым, с его предшественником Соколовым, и они понимали значение наследия Рерихов, очень высоко оценивали работу нашего музея и нашего Международного центра, в том числе по продвижению идей пакта Рерихов, сохранению культурного наследия. Но вот в министерство пришли господин Мединский и его первый заместитель господин Аристархов. Он не имеет специального образования, более 8 лет проработал в строительном бизнесе, а теперь отвечает за сохранение культурного наследия, и это его уровень понимания этого культурного наследия. И господин Рыбак, который обеспечивает правовое и юридическое обоснование выселения Международного центра Рерихов, разрушение этого музея, он раньше тоже был сотрудником Государственного музея Востока.

– Речь идет о выселении музея?

– Да, я об этом и говорю. Министерство культуры, как только пришел господин Мединский на пост министра, сразу начало ставить вопрос о том, что Международный центр Рерихов не имеет прав на наследие Святослава Николаевича, что нужно создавать государственный музей, и было сделано все, чтобы, с одной стороны, нашу организацию буквально мордовать в прессе, что она такая-сякая, как он сказал в одном из своих первых интервью, – некий фонд хочет отобрать у государства, Государственного музея Востока коллекцию государственного масштаба. С этого момента под таким идеологическим прикрытием начались действия по нашему выселению.

– Где располагается ваш музей?

– Наш музей расположен буквально в нескольких километрах от Кремля, это старинная усадьба Лопухиных, 17–19-го веков. Усадьба была выделена под этот музей неслучайно.

– Сколько музей уже существует в этой усадьбе?

– Мы существуем более 25 лет в этой усадьбе. Без единой копейки государственных средств усадьба была восстановлена, за счет пожертвований и средств мецената. Сотни волонтеров трудились над реставрацией этого здания, помогая профессионалам-реставраторам. В результате мы отреставрировали эту усадьбу, все работы сданы на оценку "отлично" властям.

– А на чьем балансе находится это здание?

– Слово "на балансе" здесь не подходит. Дело в том, что сначала усадьба была передана в долгосрочную аренду, на 49 лет, до 2055 года, по-моему, но в 2014 году Сергей Собянин, мэр Москвы, передал усадьбу в безвозмездное пользование Международному центру Рерихов.

– И чего же вы опасаетесь?

– В 2015 году господин Мединский, наш министр культуры, пишет письмо Сергею Семеновичу Собянину: просим вас передать здание усадьбы в федеральную собственность, для того чтобы мы могли исполнить до конца волю Святослава Рериха – воссоздать всю усадьбу. В течение месяца передают здание Росимуществу по его письму. Это вообще немыслимо, что по письму Мединского передают! А буквально через две недели Росимущество передает в оперативное управление эти здания не нам, кто воссоздал усадьбу, кто создал музей, а Музею Востока, который сразу же начал предпринимать шаги по ликвидации здесь музея. Естественно, под прикрытием Министерства культуры.

– В общем, у вас конфликт с Музеем Востока, получается?

Это воровство в государственном масштабе

– Вы знаете, здесь и с Министерством культуры, и с Музеем Востока. И это не имущественный конфликт, там корни гораздо глубже. В Музее Востока есть коллекция, принадлежащая Святославу Рериху. Когда он создавал музей, на самых начальных этапах, он отметил, что ранее переданная для передвижных выставок в Советский Союз его коллекция из 288 картин пусть тоже будет передана в общественный музей, который он создал, основателем которого он стал, и той общественной организации, которую основал, Международному центру Рерихов. Не отдавали! Он написал письмо Ельцину Борису Николаевичу, уже президенту России, и сказал, что "незаконно удерживает Государственный музей Востока 288 моих картин, прошу вас оказать помощь". Ничего не было сделано! Министерство культуры под любыми предлогами тянуло. Почему – было неясно. Святослав Николаевич в 1993 году умирает, и только впоследствии, получив копии документов, мы увидели, проведя свои исследования, что часть картин просто разворована, исчезла в Музее Востока. Это просто воровство в государственном масштабе!

Все эти годы мы поднимали этот вопрос. Заодно решили не только прихватить прекрасное здание около Кремля, но и шикарную коллекцию, у нас мирового уровня коллекция, самая большая в мире. Мы единственная организация, где наследие Рерихов экспонируется в полном масштабе и не разворовано! А я напомню, что при попустительстве Министерства культуры полностью разграблена первая часть коллекции Рерихов, наследие Рерихов, их старшего сына, Юрия Николаевича, который привез ее в 1957 году сюда, пытался вести переговоры с Министерством культуры о создании музея, ему обещали-обещали, но ничего не сделали. Коллекцию на три части разрубили, первая часть ушла в запасники Третьяковской галереи, вторая – в запасники Русского музея, а третья осталась на квартире. При попустительстве Министерства культуры разворовали все дотла! Сколько общественность, мы ни обращались в правоохранительные органы, в Министерство культуры – ничего не было сделано!

– В СМИ пишут, что, по данным следствия, изъятые картины вашему центру якобы дарил экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, которого обвиняют в мошенничестве, и он сейчас находится в розыске. Юридически картины, которые у вас сейчас изъяли, кому принадлежат?

– Очень хороший вопрос, потому что к Мастер-банку наш музей практически не имеет отношения, за исключением одного момента – у нас были счета в Мастер-банке. Все! Мастер-банк никогда не дарил, не покупал картины для нас. Дарил конкретный человек – Борис Ильич Булочник, члены его семьи и другие меценаты. Потому что мы удвоили практически коллекцию по сравнению с тем, что прибыло первоначально от Святослава Николаевича. Эти картины были по договору дарения переданы в дар музею. Булочник не имел никаких прав. Собственник – музей. И сейчас по делу Булочника у собственника отнимают картины!

– Какова ценность изъятых картин и что с ними будет дальше?

Стоимость картин огромная – от 1 до 12 миллионов долларов

– Стоимость картин огромная! Одно полотно Рериха, крупноформатное, – от миллиона до 12 миллионов долларов стоит на аукционах. Это официальные данные. Таких картин десятки изъяли. Сегодня я читал, что 54 коробки якобы с картинами Рериха привезли в Музей Востока. Почему в Музей Востока – я уже объяснил, а вот какая судьба – страшно сказать! Я спрашивал у следователя: "Хорошо, вы обвиняете во всех смертных грехах Бориса Ильича Булочника. Но вы забираете картины, и что дальше? Вы что, продавать их будете, чтобы вернуть якобы деньги вкладчикам?" Мне был ответ: "Да, мы будем продавать с аукциона". Уму непостижимо!