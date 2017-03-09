Руководство центра Рерихов: Минкульт планомерно уничтожает музей

Руководство Международного центра Рерихов, где недавно прошел обыск, обвинило Министерство культуры России в "планомерном уничтожении" музея, а следственные органы – в его "вооруженном захвате". Об этом сообщает РБК.

На пресс-конференции в четверг представители центра заявили, что министр культуры России Владимир Мединский и его заместитель Владимир Аристархов с ноября 2013 года проводят политику, направленную на захват музея. За это время различные ведомства провели десятки внеплановых проверок.

Сам Аристархов заявил РБК, что помнит эти проверки и что все они якобы были связаны с нарушениями закона и правил эксплуатации здания, в котором находится центр.

Обыск в Международном центре Рерихов в Москве прошел во вторник. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В МВД заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы банка, в котором хранились деньги организации. Вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко заявил, что это был лишь предлог для "вооруженного захвата музея".

Защита Международного центра Рерихов намерена обжаловать следственные действия в прокуратуре, Главном следственном управлении и Следственном комитете России, пишет РБК.