Россия направила в Международный суд ООН документы по иску Украины

Россия передала в Международный суд ООН в Гааге документы, которые, как сообщает РИА "Новости", подтверждают позицию Кремля по иску Украины. Агентство отмечает, что досье состоит из около 800 страниц. О каких именно документах идет речь, не уточняется.

В середине января Украина подала в Международный суд ООН иск с требованием признать Россию виновной в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Иск связан с ролью Кремля в вооруженном конфликте в Донбассе и с действиями российских властей в аннексированном Крыму.

Рассмотрение иска началось 6 марта. Москва отвергает предъявленные ей обвинения. Накануне стало известно, что Киев передаст в суд в Гааге все дипломатические ноты, отправленные российской стороне за последние три года. Такое решение было принято в ответ на заявления Кремля о том, что Украина якобы не предъявляла Кремлю никаких конкретных претензий.