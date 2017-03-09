Украинский Сбербанк не будет работать с обладателями паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Дочернее отделение Сбербанка на Украине отказалось обслуживать физических и юридических лиц с документами, которые были выданы на неподконтрольных украинской власти территориях.

Как утверждается в сообщении банка, лица, включенные в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или к которым применены международные санкции, не будут обслуживаться, а их счета будут заблокированы.

7 марта Национальный банк Украины пригрозил введением санкций против дочернего отделения Сбербанка из-за того, что Сбербанк начал обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР").

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международного права.

