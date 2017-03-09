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Самочувствие Никиты Белых после возвращения из больницы ухудшилось

Никита Белых

Никита Белых

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Состояние здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых ухудшилось после этапирования из больницы "Матросской тишины" в следственный изолятор "Лефортово".

По словам адвоката Андрея Грохотова, в больнице у Белых взяли анализы и провели осмотр, но лечение проведено не было. Лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови были переданы экс-губернатору только сейчас.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года в Москве. Следователи утверждают, что в этот день он получил часть взятки, общая сумма которой составляет 400 тысяч евро. Экс-губернатор называет случившееся провокацией. В январе Белых пожаловался на проблемы с ногой – он не мог ходить. Назначенное в СИЗО "Лефортово" лечение не помогло, после чего было принято решение о его переводе в больницу "Матросской тишины".

В конце февраля член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сообщила, что "самочувствие Белых значительно улучшилось" после пройденного курса лечения. По её словам у бывшего губернатора диагностировали защемление нерва.

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