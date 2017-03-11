Китайская шкатулка

Китайских туристов в Петербурге и других российских городах с каждым годом становится все больше – это нетрудно заметить, особенно весной и летом, даже просто прогуливаясь по улицам или заходя в музеи.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radio-svoboda/zhizn-i-priklyucheniya-kitayskikh-gidov-v-rossii">SoundCloud</a>

​Казалось бы, отрадный факт: больше туристов – больше доходов, но если развить эту простую мысль перед китайским гидом-переводчиком, он только усмехнется вашей наивности. А еще он скажет, что выгоднее обслужить десять европейских туристов, чем тысячу китайских, и скажет он это не из предосудительных соображений расистского характера, а исключительно руководствуясь собственным горьким опытом. Почему так происходит, и в чем состоит этот опыт, – об этом мы разговариваем с президентом региональной общественной организации «Санкт-Петербургская ассоциация гидов-переводчиков с китайского языка» Викторией Баргачевой, ее заместителем Полиной Русаковой и членом ассоциации Яной Савицкой.

Выгоднее обслужить десять европейских туристов, чем тысячу китайских

​– Мой первый вопрос – к Полине Русаковой: кто виноват в создавшемся положении – только ли ваши китайские коллеги, которые, с вашей точки зрения, занимаются нечестным бизнесом, - или в России это тоже кому-то выгодно?

– Первая проблема состоит в том, что чиновники нам не помогают, а только усложняют работу. Вторая проблема – в желании китайского туристического бизнеса работать здесь по схеме, которая замыкает всю их деятельность на себя.

– Виктория, вы как глава ассоциации согласны с этим?

– Да, китайский туризм уже давно стал феноменом международной экономики, действующим по своим законам. Китайцев много, мы очень радовались, когда поток туристов из Китая увеличился, но на самом деле проблема в том, что в самом Китае в турбизнесе довольно много фирм, работающих по мошенническим схемам. Китайское правительство с ними борется, как и те крупные страны, где китайцы составляют большую долю въездного туризма.

К сожалению, от наших чиновников мы слышим только восторженные ахи и охи: поток растет! А о проблемах, связанных с отраслью, говорить как-то не принято, хотя проблемы серьезные. Мошеннические схемы, которые разработаны в Китае, оттуда теперь изгоняются, у нас же они процветают вовсю, а те, кто должны отслеживать эти проблемы, их замалчивают. Полина правильно сказала: мошеннические схемы приводят к тому, что местная экономика не получает практически ничего от увеличивающегося потока китайских туристов. Например, Таиланд недавно озвучил данные, по которым страна почти не получает прибыли, хотя все авиарейсы заполнены, и все пляжи заняты.

– Как же это? Ведь если туристы приезжают в страну, то они идут в гостиницу, в музей, в ресторан, которые должны отчислять в бюджет налоги со своей прибыли. Почему же этого не происходит?

– Давайте рассмотрим ситуацию на примере Новгорода – очень популярного сейчас места у китайских туристов. Новгородское правительство, бизнес, музеи были полны ожиданий, ведь обычно туристы потребляют услуги проживания, транспорта, питания и экскурсионного обслуживания. Предполагалось, что будут создаваться рабочие места, что отчисления будут идти и в бюджет, и на содержание памятников архитектуры.

– Полина, а что получается на самом деле?

Чиновники нам не помогают, а только усложняют работу

– На самом деле все ограничивается только питанием. Экскурсионное обслуживание сводится к осмотру снаружи и рассказу гида из Петербурга, так что местный гид им не нужен. Гостиница тоже не нужна – тур однодневный. А питание происходит в китайских ресторанах. Так что это рабочие места только для китайской диаспоры, а не для местного населения.

– Но как все это получается на практике, Виктория?

– Там существуют правила, по которым в Новгородский Кремль и в Софию индивидуальный посетитель заходит свободно, но организованные группы должны брать билеты и оплачивать услуги экскурсовода. Китайские мошеннические фирмы считают: зачем платить там, где можно не платить? Можно рассказать все туристам в автобусе и запустить их внутрь как индивидуальных посетителей, не объяснив никаких правил, не сказав, что во время богослужения в Софии нельзя фотографировать и громко разговаривать. Тут получается и обман потребителей: им продается полноценная услуга, но на самом деле на ее организацию не тратится ни копейки. Автобусы амортизируют дороги, китайские туристы амортизируют общественные места, но единственным, кто получил от этого выгоду, оказывается китайский псевдопредприниматель, подпольно открывший ресторан. Больше ни одного рубля в Новгороде не остается.

– То есть китайские мошеннические фирмы обманывают не только российских партнеров, но и самих китайцев?

Китайские мошеннические фирмы считают: зачем платить там, где можно не платить?

– Совершенно верно. Но все жалобы пишутся в самом Китае, мы их собираем по сайтам, пытаемся показывать нашим исполнительным органам, рассказывать, что творится, но нам отвечают – вот если бы нам пожаловались напрямую, тогда мы могли бы рассматривать эту жалобу, а так – это третья сторона, с которой у нас нет никаких взаимоотношений. То есть чиновники просто закрывают глаза на эту проблему.

– Сейчас появились публикации о том, что Ростуризм хочет обучать иностранных гидов. Яна, ваш комментарий.

– Китайский поток с каждым годом увеличивается, в сфере туризма это вызывает позитивные ожидания – у владельцев отелей, ресторанов. Но вдруг выясняется интересная вещь – якобы для приема китайских групп не хватает рабочей силы. Поскольку сам Ростуризм не всегда обладает информацией в деталях, он обращается к экспертам, и очень часто эти эксперты заинтересованы, чтобы выгоду получала не российская, а именно китайская сторона.

– Полина, каким образом это происходит?

– Мы подозреваем, что структуры, выступающие в качестве экспертов, которые сейчас становятся официальными флагманами продвижения российско-китайского туризма, могут быть сами заинтересованы в сохранении этой ситуации. Это ассоциация «Мир без границ» и связанные с нею различные небольшие фирмы, всякие ООО. Он выступают локомотивами новейших преобразований, в частности, инициатив, предлагающих создавать новые профессии, новые учебные курсы.

Последнее предложение – создать новую профессию: гид-переводчик по работе с туристами из КНР; якобы не хватает кадров. Но ведь есть мы (это около 300 гидов в Петербурге), есть гиды в других городах, на Дальнем Востоке, в Казани. Но нас не слышат, нам все время твердят, что нас мало, и поэтому надо создавать новые профессии, при этом говорится, что и иностранные граждане могут их получать. То есть нам напрямую говорят, что китайцев тоже могут нанимать на эту работу.

Предлагается хищническая схема использования туристических ресурсов нашей страны: приехали, потребили, уехали, вывезли доходы к себе

И потом, у нас есть отчетливое понимание, что такое гид-переводчик: это человек, обслуживающий местную туристическую отрасль в конкретном регионе. Нам же предлагают ввести профессию сопровождающего – того, кто будет сопровождать туристов на всем маршруте, не привязанного к конкретному региону. А это значит, что у него нет лицензии для работы в местных музеях, но местный гид нужен только в качестве входного билета, живой лицензии для прохождения в музей. Мы считаем, что это подмена понятий: нам предлагают новую профессию, когда есть мы – а значит, нас хотят отодвинуть, превратить в ходячие лицензии.

Эта новая профессия сопровождающего – идеальная вещь для осуществления той самой мошеннической схемы, о которой идет речь: группу из Китая встречает китаец, он же здесь с ней работает, соответственно, возникает вопрос – куда идут все доходы от этой группы? Понятно, что они будут потрачены не в России, а в Китае. Предлагается хищническая, паразитическая схема использования туристических ресурсов нашей страны: приехали, потребили, уехали, вывезли доходы к себе. Нам как российским гражданам такая схема представляется дикой и разрушающей туристическое будущее нашей страны, – отмечает Полина Русакова.

Комментарий Виктории Баргачевой:

– Российско-китайский туристический обмен действует в рамках межправительственного соглашения от 2001 года о безвизовом обмене. Речь идет о безвизовом обмене именно организованных групп, а не индивидуальных туристов. Проблема не только в гидах, она гораздо шире: около 80% таких групп обслуживают не российские компании. Просто гиды оказались более консолидированными.

Гид – это очень важная фигура, он – гарантия защиты национальных интересов

Гид – это очень важная фигура, он – гарантия защиты национальных интересов, но он же может выступать основным механизмом для мошеннических схем, что и происходит. Вопрос о том, может ли быть гидом иностранный гражданин, можно перевести так: мы за мошеннические схемы или против них? Те, кто лоббирует эти схемы и вытеснение российского бизнеса, уже в течение двух лет осуществляет планомерные атаки на профессию гида. Они начались в феврале прошлого года, когда министр труда Максим Топилин решил выключить профессию гида из числа квотируемых. Сейчас любой иностранец, чтобы работать в России, должен оформить целый ряд документов. Нужно доказать, что таких специалистов в данном регионе не хватает, и только тогда Минтруда позволяет нанимать иностранцев, то есть происходит квотирование.

Мы так и не поняли, почему Топилин год назад хотел исключить из этой системы профессию гида – тогда бы на эти места хлынули иностранцы. Но год назад гиды-переводчики, экскурсоводы и все неравнодушные люди во всей стране дружно встали и сказали, что этого просто не может быть. Атака была отбита, но уже через три месяца Ростуризм заявил, что нас мало, китайцы нас не понимают (что неправда), и выступил с инициативой введения новой должности сопровождающего. Эту инициативу мы тоже всей страной отбили и уже надеялись, что скоро будет принята новая редакция закона о туризме, где будет четко сказано, что гидом-переводчиком может работать только гражданин России.

Мы не расисты, мы не против людей с тем или иным цветом кожи и разрезом глаз. Просто когда этого правила нет, получается, что в мае все самолеты из КНР заполнены псевдогидами, которые приезжают сюда на два месяца, а потом все заработанное увозят, никак не участвуя в российской экономической жизни.

– Полина, скажите, эта проблема касается только гидов-переводчиков с китайского?

– Нет, это настоящий ящик Пандоры: таким же образом не прочь заработать и граждане Ирана, и граждане ближнего зарубежья.

– Вернемся к механизму этой мошеннической схемы. С ресторанами все ясно – туристов водят только в китайские, с экскурсоводами тоже – их услуги просто не покупаются, а вот что происходит с гостиницами – в них-то нельзя не останавливаться. Яна, каков тут механизм?

– Допустим, в гостинице есть бронь для каких-то туристов. Приходит китайский товарищ и платит наличными, перекупая эти номера. Приезжают французы, испанцы, немцы, а жить им негде.

Комментарий Полины Русаковой:

Такие схемы строятся на личных отношениях и нигде не учтенных наличных деньгах

– Такие схемы строятся на личных отношениях и нигде не учтенных наличных деньгах. Они размывают легальные рамки взаимоотношений, которых у нас все же стараются придерживаться. А тут вы пришли в гостиницу и дали взятку менеджеру среднего звена, перекупили бронь на актуальные летние месяцы. Из-за этого гостиничная сфера тоже становится коррумпированной, вести бизнес невозможно – тебе в любой момент могут прислать письмо: «Ой, извините!» И это «извините» связано с гражданином КНР, установившим личные отношения с администратором гостиницы.

– Виктория, этим способы обмана исчерпываются?

– Вот еще один способ. У нас есть музей-заповедник «Царское село», в последние годы там просто бум, наплыв посетителей во дворец, так что руководству приходится все время ломать голову, как сделать так, чтобы все туда попали: развести иностранные и российские группы, организованных и индивидуальных посетителей. Прошлым летом люди стояли в очередях перед дворцом по три-четыре часа, теряли сознание. Поэтому был введен порядок, согласно которому билеты продавались за пределами дворца на любое время: ты можешь прийти в десять утра и купить билет на два часа, когда тебе удобно.

От нашествия китайских мошенников от туризма встает целая отрасль

Это было бы прекрасное решение, если бы не мошеннические фирмы, решившие подзаработать. Несколько дней к восьми утра подъезжали автобусы с китайскими студентами, скупали все билеты в кассе и потом продавали своим же соотечественникам или уже российским турфирмам. Вроде бы закон этого не запрещает, но почему-то никто этого не делал, считая это низким, подлым и недостойным, а мошенники думают – почему нет? И когда целый сектор по приему туристов испытывает такие удары со всех сторон, когда коррумпируются все элементы приема, то разрушается целая отрасль. Именно это сейчас и происходит в Петербурге, Москве, Иркутске и Владивостоке, работать невозможно, от нашествия китайских мошенников от туризма встает целая отрасль.

– Говорят, что Петербург – это первый город, где стали ловить нелегальных гидов из Китая. Полина, вы знакомы с этой ситуацией?

– Да, сами мы не ловили, у нас нет таких прав, но нас привлекали как переводчиков. К сожалению, китайцы выходили сухими из воды. Иногда доходило до суда – допустим, ловят такого «гида» в музее, а у него разрешение только на работу повара, и то в Москве, а не в Петербурге. И начинается одна и та же история – мол, я тут случайно шел, встретил соотечественников и с ними побеседовал, поэтому мы два часа находимся тут вместе в музее.

Тут важны установки проверяющих органов – готовы они доводить такие дела до конца или нет. Пока такие дела до конца не доводятся, была всего пара случаев, когда их высылали из страны, а так они отделываются смешными штрафами – три тысячи рублей, что ли. Для сравнения – если кому-то в горячечном бреду взбредет в голову поработать таким вот нелегальным гидом в Китае, то его депортируют на другой же день без права возвращения, там с этим очень строго. А у нас этого как будто не замечают.

– Яна, вы же тоже участвовали в поимке нелегальных китайских гидов – это правда, что в музеях они часто несут настоящую ахинею?

Китайские гиды рассказывают, что все русские – алкоголики, поэтому женщины тут мечтают выйти замуж за иностранца

– Они, например, рассказывают, что все русские – алкоголики, поэтому женщины тут мечтают выйти замуж за иностранца, причем именно за китайца. Практически всем китайским группам горят, что в России люди не платят за коммунальные услуги, что здесь все бесплатно, квартплаты нет, что каждой родившей женщине Путин лично дарит коляску.

– Виктория, вам тоже есть, что вспомнить?

– Говорят, что женщины в России стремятся не выходить замуж, а растить ребенка самостоятельно, так как государство тогда полностью содержит его до 18 лет. Любят рассказывать, что основа православной веры – это поклонение золоту, отсюда и золотые купола, поэтому обязательно надо купить в России что-то золотое. Источник этого вранья – не незнание. Во-первых, среднее образование в Китае представляет Россию не как старшего брата, а как страну, в прошлом захватившую у Китая территории восточнее Урала. Во-вторых, плохо говорить о русских выгодно для мошенников. Например, туристам рассказывают, что все русские очень много получают и мало работают. А когда у мошенника возникает конфликт с российской стороной – скажем, когда он просит предоставить ему неоплаченную услугу, хотя бы поднести багаж в гостиницу, то ему очень просто отвечать на упреки. Туристы спрашивают – мы же заплатили за это, почему же нет услуги? Им отвечают: а это русские – все мошенники и лентяи.

– Полина, ваши примеры?

– Туристов, заплативших за дорогой автобус, могут посадить в плохой, без кондиционера, а когда они возмущаются, им говорят, что здесь все автобусы плохие, и еще вдобавок их обманули.

– Виктория, кто может и должен с этим бороться?

Туроператоры не должны допускать существование этих мошеннических схем

– Туроператоры не должны допускать существование этих мошеннических схем, но у нас, к сожалению, часто сам туроператор за небольшую денежку продает мошенническим китайским турфирмам свое право обслуживать китайские группы. Они не должны так делать, получая сиюминутную выгоду по десять долларов с человека – из-за этого через год нормальный китайский туризм закончится.

С этим должны бороться объединения туроператоров и те органы власти, которые регулируют это направление, в частности, Ростуризм. Но они приглашают в качестве экспертов фирмы, заинтересованные в продолжении мошеннических схем, и поэтому принимаются неверные решения, ничего не делается.

– Яна, с вашей точки зрения, что нужно делать?

– Мы надеемся на как можно более скорое принятие закона о туризме, где будет четко прописано, что работать гидом-переводчиком может только гражданин Российской Федерации.

Яна Савицкая, Полина Русакова и Виктория Баргачева очень сожалеют о том, что этот законопроект уже несколько лет лежит в Госдуме без движения. Что же касается туристической ассоциации «Мир без границ», то в ее петербургском офисе нам не смогли дать комментарии.