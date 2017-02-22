Янукович утверждает, что не просил Путина вводить войска на Украину

Бывший украинский президент Виктор Янукович заявил, что не писал письма Владимиру Путину с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины. Об этом он сообщил в интервью российским и украинским журналистам.

"Я не просил вводить войска на Украину. Это не так", — цитирует Януковича ТАСС. По его словам, он не писал письма Путину, это было "заявление", целью которого было "защитить народ Донбасса". Янукович добавил , что не изменял своему народу, а пытался его защитить в рамках своих полномочий.

О том, что Янукович попросил ввести войска на Украину, 4 марта 2014 года на заседании Совета Безопасности ООН заявлял постоянный представитель России Виталий Чуркин. Он не только процитировал обращение Януковича, но и продемонстрировал фотокопию оригинала письма.



В конце января секретариат ООН передал этот документ Киеву. Тогда же генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Фейсбуке, что следствие получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в убийствах граждан во время массовых протестов в Киеве в 2013-2014 годах, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя и государственной измене. Он отвергает обвинения.