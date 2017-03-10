Ингушетия: следствие по делу о нападении на журналистов возобновили

Правоохранительные органы Ингушетии возобновили приостановленное ранее расследование нападения на правозащитников и журналистов у границы с Чечней, совершенное год назад, сообщает Совет по правам человека при президенте России.

В пресс-релизе говорится, что решение принято руководством следственного управления Ингушетии. Также сообщается, что опрошено более 160 свидетелей, проведены экспертизы и другие розыскные мероприятия.

В середине февраля в следственном управлении заявили, что расследование приостановлено, так как не удалось установить лиц, причастных к преступлению.

9 марта 2016 года на территории Ингушетии неизвестные напали на правозащитников сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", а также на российских и иностранных журналистов, которые ехали в Грозный. Пострадали восемь человек, наиболее тяжелые травмы получил водитель Башир Плиев. Его автобус сожгли.

В сентябре правозащитники пожаловались на неэффективность расследования нападения в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру. Они заявили, что следователи отказывают в ознакомлении с материалами дела и не допросили ряд очевидцев.