Рубль на перепутье

Внезапное и резкое снижение цен на нефть на этой неделе привело и к заметному ослаблению рубля – его курс к доллару снизился до уровней месячной давности. С начала года, даже несмотря на некоторое общее снижение цен на нефть, рубль, наоборот, существенно укрепился. Однако теперь, когда цены на нефть откатились к уровням конца ноября, его “запас прочности” явно сократился.
В целом с начала года нефть сорта Brent, к цене которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, к 8 марта подешевела на 1,5%. За это же время рубль, наоборот, укрепился к доллару – на 4%. Однако 8-9 марта цены на нефть обрушились сразу на 7%, продемонстрировав максимальное в наступившем году падение в течение одного дня и до минимальных уровней за последние три месяца. На этом фоне рубль подешевел к доллару на 2%. В течение следующих суток и нефть, и рубль частично отыграли потери, понесенные накануне, однако до возвращения к уровням даже начала недели им еще далеко.
Все-таки для рубля самое главное – внешние факторы. Внутренние же могут лишь дополнять движение его курса.
Но можно ли предположить, что, если нефть вдруг будет дешеветь и дальше, снижение курса рубля вновь окажется заметно меньшим, как было все последние месяцы, за счет неких внутренних факторов? Или скорее, вновь проявится давнее правило: чем больше падение цен на нефть, тем ближе к нему по масштабам окажется и падение курса рубля?..
Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING:
- Действительно, нефть сильно “скорректировалась” за последние два дня. А рубль очевидно отстает от этой динамики. Но если посмотреть на рублевые цены на нефть, то сейчас они возвращаются ближе к уровням около 3 тысяч рублей за баррель. Это, собственно, именно те уровни, которые доминировали, начиная с августа и вплоть до начала декабря, когда рубль начал ускоренно расти. Поэтому, наверное, динамика, которую мы наблюдаем на этой неделе, она в какой-то мере отражает “отстающую” реакцию рубля. Но в дальнейшем, если цены на нефть продолжат снижение, то и масштабы падения рубля могут оказаться куда более значительными.
Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового Дома “Капиталъ”:
- Здесь очень важен психологический аспект. Если падение нефти продолжится и мы увидим цены в районе 50 долларов за баррель или даже ниже, то, конечно, на валютном рынке занервничают, и это может усилить снижение курса рубля. Пока оно носит, скажем так, закономерный и спокойный характер. Но при возникновении неких-то панических настроений на рынке падение рубля может оказаться даже более сильным, чем снижение цен на нефть.
Это будет поддерживать спрос зарубежных инвесторов на российские активы, а значит - и рубль.
Госбюджет России на 2017 год сверстан, исходя из среднегодового курса в 67,5 рубля за доллар, то есть на 13-14% ниже текущих уровней. Причем это – именно среднегодовой, то есть, теоретически, снижение с нынешних уровней может быть и заметно большим. Хотя, конечно, такой курс предполагает и куда более низкие цены на нефть – 40 долларов за баррель, против нынешних примерно 52 долларов. Но сколь в принципе вероятным вам представляется сценарий подобного снижения курса рубля?
Дмитрий Полевой:
- Нужно помнить, что этот прогноз основан именно на цене на нефть в 40 долларов за баррель - в среднем за год опять же. Пока она существенно выше, поэтому лучше ориентироваться на “рублевую” цену нефти. В рамках нынешнего бюджета - это 2700 рублей за баррель, тогда как нынешние цены по-прежнему выше – около 3000 рублей за баррель. Поэтому каких-то больших проблем для бюджета падение нефти, которое мы сейчас наблюдаем, пока не несет. Более того, рубль будет “подстраиваться” к фактическим ценам на нефть. Хотя действительно, если допустить, что они уйдут к 40 долларам за баррель, то предусмотренные бюджетом уровни курса рубля уже выглядят вполне реальными. Но мы все же по-прежнему пока мы считаем, что такой сценарий маловероятен.
Константин Гуляев:
- Курс, заложенный в бюджет, нельзя расценивать как прогноз. Хотя 67,5 рублей за доллар – в принципе очень близко и к моим ожиданиям на конец года. Как раз где-то в районе 68 рублей за доллар, наверное, курс и сложится. Во-первых, цены на нефть очень сильно поддерживаются сегодня действующим соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК о временном сокращении объемов добычи. Если же оно не будет продлено и на второе полугодие, то цена нефти может упасть ниже текущих уровней в пределах 10 долларов. Во-вторых, хотя инфляция в России и замедлилась существенно, “накопленный” эффект ее влияния, конечно, делает рубль более слабым. Наконец, ситуация с госбюджетом, пусть и не такая негативная, как в прошлом году, но все равно остается напряженной. Все эти факторы и дают основания предположить, что курс рубля все же будет ниже текущих уровней.
Пока ослабление носит, скажем так, закономерный и спокойный характер. Но при возникновении неких панических настроений на рынке падение рубля может оказаться даже большим, чем снижение цен на нефть.
15 марта, на очередном заседании, Федеральная резервная система (ФРС), Центральный банк Соединенных Штатов, может вновь повысить свою ключевую процентную ставку – и рынок сегодня уже оценивает вероятность такого решения почти в 100%. Повышение ставки в США, тем более – неоднократное в течение относительно короткого времени, традиционно ведет к заметному укреплению доллара, так как повышает привлекательность вложений в американские активы, и, соответственно, к снижению цен на нефть, которая в долларах и торгуется. Но сколь скоро рынок практически уверен в новом повышении ставки в США, и оно, видимо, уже заложено в его текущих котировках, стало быть, большого влияния на сырьевые валюты, включая российский рубль, это решение, будь оно принято, вряд ли окажет? Или – еще не факт? Вспомним, в декабре 2015 года, когда ФРС впервые за восемь лет повысила свою ключевую ставку, курс рубля к доллару тут же упал на 2%, обновив тогда 18-летний минимум…
Дмитрий Полевой:
- Мы полагаем, что Россия остается страной с заметно большим, чем у других, “иммунитетом” к возможному повышению ставок в США. А учитывая, что, действительно, очередное повышения уже полностью “заложено” в рыночные котировки, мы не ждем, что такое решение окажет какое-либо значимое влияние на курс рубля. Однако любые новые “эффекты” нужно накладывать на общий фон. И если он будет оставаться слабым, особенно если нефть продолжит падать, то какая-то реакция рубля на повышение ставки ФРС возможна. Но все же этот фактор не будет доминирующим.
Константин Гуляев:
- Здесь будет особенно важен именно комментарий ФРС. Рынок изначально “ставил” на два повышения ее ставки в течение этого года. Но теперь ожидания все больше смещаются сторону трех повышений. Поэтому, если ФРС в комментариях по итогам ближайшего заседания подтвердит эти ожидания, какая-то реакция будет. Она вряд ли будет значительной, все-таки такое решение не станет сюрпризом, но - тем не менее. Более того, некоторые участники рынка ожидают от ФРС и четырех повышений ставки в текущем году.
Если же соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не будет продлено и на второе полугодие, то цена нефти может упасть ниже текущих уровней в пределах 10 долларов.
В целом, по вашим представлениям, какие именно внутренние факторы будут оказывать в 2017 году наибольшую поддержку рублю, сдерживая его возможное ослабление - в случае нового падения цен на нефть? Скажем, слабый внутренний спрос на валюту… Малый отток капитала из страны… Высокие процентные ставки в России, по-прежнему привлекающие капиталы зарубежных инвесторов… Начатые еще в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов… Или какие-то иные факторы?
Дмитрий Полевой:
- Бесспорно, первым таким фактором является умеренно жесткая денежная политика Центрального банка, которой он обещает придерживаться и по достижении “целевой” инфляции в 4% в год. Это будет поддерживать спрос зарубежных инвесторов на российские активы, снижая одновременно привлекательность покупок валюты для населения или российских компаний. Хотя, конечно, краткосрочные колебания курса рубля могут быть и заметными. Второй фактор - общие ожидания возобновления роста экономики России и относительная стабильность ее фундаментальных показателей. То есть по-прежнему отток капитала из страны ожидается относительно небольшим, ее платежный баланс в целом остается вполне “сбалансированным”, и как следствие – какого-то значительного снижения курса рубля с текущих уровней мы также не ожидаем. И третье – политика Минфина по сокращению дефицита государственного бюджета. Это тоже важный фактор общей макроэкономической стабилизации, который к тому же поддерживает интерес зарубежных инвесторов к российским активам, а значит - к российскому рублю.
Константин Гуляев:
- Все-таки для рубля самое главное – внешние факторы. Внутренние же могут лишь дополнять движение его курса, которое формируют внешние факторы. Но если иметь в виду именно внутренние, то здесь, безусловно, важна политика Центрального банка в отношении процентных ставок. Если, скажем, ключевая ставка Банка России в течение года будет понижена неоднократно, это станет дополнительным фактором ослабления рубля. Покупки валюты со стороны Минфина также являются фактором, но больше - психологическим. Наконец, нет какого-то значительного внутреннего спроса на валюту в стране - по крайней мере, на текущий момент. Это также в принципе сдерживает возможное ослабление рубля.
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