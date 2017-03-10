Рубль на перепутье

Внезапное и резкое снижение цен на нефть на этой неделе привело и к заметному ослаблению рубля – его курс к доллару снизился до уровней месячной давности. С начала года, даже несмотря на некоторое общее снижение цен на нефть, рубль, наоборот, существенно укрепился. Однако теперь, когда цены на нефть откатились к уровням конца ноября, его “запас прочности” явно сократился.

В целом с начала года нефть сорта Brent, к цене которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, к 8 марта подешевела на 1,5%. За это же время рубль, наоборот, укрепился к доллару – на 4%. Однако 8-9 марта цены на нефть обрушились сразу на 7%, продемонстрировав максимальное в наступившем году падение в течение одного дня и до минимальных уровней за последние три месяца. На этом фоне рубль подешевел к доллару на 2%. В течение следующих суток и нефть, и рубль частично отыграли потери, понесенные накануне, однако до возвращения к уровням даже начала недели им еще далеко.

Все-таки для рубля самое главное – внешние факторы. Внутренние же могут лишь дополнять движение его курса.

​Но можно ли предположить, что, если нефть вдруг будет дешеветь и дальше, снижение курса рубля вновь окажется заметно меньшим, как было все последние месяцы, за счет неких внутренних факторов? Или скорее, вновь проявится давнее правило: чем больше падение цен на нефть, тем ближе к нему по масштабам окажется и падение курса рубля?..

Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING:

- Действительно, нефть сильно “скорректировалась” за последние два дня. А рубль очевидно отстает от этой динамики. Но если посмотреть на рублевые цены на нефть, то сейчас они возвращаются ближе к уровням около 3 тысяч рублей за баррель. Это, собственно, именно те уровни, которые доминировали, начиная с августа и вплоть до начала декабря, когда рубль начал ускоренно расти. Поэтому, наверное, динамика, которую мы наблюдаем на этой неделе, она в какой-то мере отражает “отстающую” реакцию рубля. Но в дальнейшем, если цены на нефть продолжат снижение, то и масштабы падения рубля могут оказаться куда более значительными.

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​Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового Дома “Капиталъ”:

- Здесь очень важен психологический аспект. Если падение нефти продолжится и мы увидим цены в районе 50 долларов за баррель или даже ниже, то, конечно, на валютном рынке занервничают, и это может усилить снижение курса рубля. Пока оно носит, скажем так, закономерный и спокойный характер. Но при возникновении неких-то панических настроений на рынке падение рубля может оказаться даже более сильным, чем снижение цен на нефть.

Это будет поддерживать спрос зарубежных инвесторов на российские активы, а значит - и рубль.

​Госбюджет России на 2017 год сверстан, исходя из среднегодового курса в 67,5 рубля за доллар, то есть на 13-14% ниже текущих уровней. Причем это – именно среднегодовой, то есть, теоретически, снижение с нынешних уровней может быть и заметно большим. Хотя, конечно, такой курс предполагает и куда более низкие цены на нефть – 40 долларов за баррель, против нынешних примерно 52 долларов. Но сколь в принципе вероятным вам представляется сценарий подобного снижения курса рубля?

Дмитрий Полевой:

- Нужно помнить, что этот прогноз основан именно на цене на нефть в 40 долларов за баррель - в среднем за год опять же. Пока она существенно выше, поэтому лучше ориентироваться на “рублевую” цену нефти. В рамках нынешнего бюджета - это 2700 рублей за баррель, тогда как нынешние цены по-прежнему выше – около 3000 рублей за баррель. Поэтому каких-то больших проблем для бюджета падение нефти, которое мы сейчас наблюдаем, пока не несет. Более того, рубль будет “подстраиваться” к фактическим ценам на нефть. Хотя действительно, если допустить, что они уйдут к 40 долларам за баррель, то предусмотренные бюджетом уровни курса рубля уже выглядят вполне реальными. Но мы все же по-прежнему пока мы считаем, что такой сценарий маловероятен.

Константин Гуляев:

- Курс, заложенный в бюджет, нельзя расценивать как прогноз. Хотя 67,5 рублей за доллар – в принципе очень близко и к моим ожиданиям на конец года. Как раз где-то в районе 68 рублей за доллар, наверное, курс и сложится. Во-первых, цены на нефть очень сильно поддерживаются сегодня действующим соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК о временном сокращении объемов добычи. Если же оно не будет продлено и на второе полугодие, то цена нефти может упасть ниже текущих уровней в пределах 10 долларов. Во-вторых, хотя инфляция в России и замедлилась существенно, “накопленный” эффект ее влияния, конечно, делает рубль более слабым. Наконец, ситуация с госбюджетом, пусть и не такая негативная, как в прошлом году, но все равно остается напряженной. Все эти факторы и дают основания предположить, что курс рубля все же будет ниже текущих уровней.

Пока ослабление носит, скажем так, закономерный и спокойный характер. Но при возникновении неких панических настроений на рынке падение рубля может оказаться даже большим, чем снижение цен на нефть.

​15 марта, на очередном заседании, Федеральная резервная система (ФРС), Центральный банк Соединенных Штатов, может вновь повысить свою ключевую процентную ставку – и рынок сегодня уже оценивает вероятность такого решения почти в 100%. Повышение ставки в США, тем более – неоднократное в течение относительно короткого времени, традиционно ведет к заметному укреплению доллара, так как повышает привлекательность вложений в американские активы, и, соответственно, к снижению цен на нефть, которая в долларах и торгуется. Но сколь скоро рынок практически уверен в новом повышении ставки в США, и оно, видимо, уже заложено в его текущих котировках, стало быть, большого влияния на сырьевые валюты, включая российский рубль, это решение, будь оно принято, вряд ли окажет? Или – еще не факт? Вспомним, в декабре 2015 года, когда ФРС впервые за восемь лет повысила свою ключевую ставку, курс рубля к доллару тут же упал на 2%, обновив тогда 18-летний минимум…

Дмитрий Полевой:

- Мы полагаем, что Россия остается страной с заметно большим, чем у других, “иммунитетом” к возможному повышению ставок в США. А учитывая, что, действительно, очередное повышения уже полностью “заложено” в рыночные котировки, мы не ждем, что такое решение окажет какое-либо значимое влияние на курс рубля. Однако любые новые “эффекты” нужно накладывать на общий фон. И если он будет оставаться слабым, особенно если нефть продолжит падать, то какая-то реакция рубля на повышение ставки ФРС возможна. Но все же этот фактор не будет доминирующим.

Константин Гуляев:

- Здесь будет особенно важен именно комментарий ФРС. Рынок изначально “ставил” на два повышения ее ставки в течение этого года. Но теперь ожидания все больше смещаются сторону трех повышений. Поэтому, если ФРС в комментариях по итогам ближайшего заседания подтвердит эти ожидания, какая-то реакция будет. Она вряд ли будет значительной, все-таки такое решение не станет сюрпризом, но - тем не менее. Более того, некоторые участники рынка ожидают от ФРС и четырех повышений ставки в текущем году.

Если же соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не будет продлено и на второе полугодие, то цена нефти может упасть ниже текущих уровней в пределах 10 долларов.

​В целом, по вашим представлениям, какие именно внутренние факторы будут оказывать в 2017 году наибольшую поддержку рублю, сдерживая его возможное ослабление - в случае нового падения цен на нефть? Скажем, слабый внутренний спрос на валюту… Малый отток капитала из страны… Высокие процентные ставки в России, по-прежнему привлекающие капиталы зарубежных инвесторов… Начатые еще в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов… Или какие-то иные факторы?

Дмитрий Полевой:

- Бесспорно, первым таким фактором является умеренно жесткая денежная политика Центрального банка, которой он обещает придерживаться и по достижении “целевой” инфляции в 4% в год. Это будет поддерживать спрос зарубежных инвесторов на российские активы, снижая одновременно привлекательность покупок валюты для населения или российских компаний. Хотя, конечно, краткосрочные колебания курса рубля могут быть и заметными. Второй фактор - общие ожидания возобновления роста экономики России и относительная стабильность ее фундаментальных показателей. То есть по-прежнему отток капитала из страны ожидается относительно небольшим, ее платежный баланс в целом остается вполне “сбалансированным”, и как следствие – какого-то значительного снижения курса рубля с текущих уровней мы также не ожидаем. И третье – политика Минфина по сокращению дефицита государственного бюджета. Это тоже важный фактор общей макроэкономической стабилизации, который к тому же поддерживает интерес зарубежных инвесторов к российским активам, а значит - к российскому рублю.

Константин Гуляев:

- Все-таки для рубля самое главное – внешние факторы. Внутренние же могут лишь дополнять движение его курса, которое формируют внешние факторы. Но если иметь в виду именно внутренние, то здесь, безусловно, важна политика Центрального банка в отношении процентных ставок. Если, скажем, ключевая ставка Банка России в течение года будет понижена неоднократно, это станет дополнительным фактором ослабления рубля. Покупки валюты со стороны Минфина также являются фактором, но больше - психологическим. Наконец, нет какого-то значительного внутреннего спроса на валюту в стране - по крайней мере, на текущий момент. Это также в принципе сдерживает возможное ослабление рубля.