Трамп пригласил Махмуда Аббаса на встречу в Белом Доме

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса посетить Белый Дом. Об этом сообщил пресс-секретарь Шон Спайсер. Визит состоится в ближайшее время, его точная дата не называется.

10 марта прошёл телефонный разговор Трампа и Аббаса, во время которого лидеры двух стран обсудили урегулирование на Ближнем Востоке. Аббас отметил приверженность к идее создания Палестинского государства рядом с Израилем.

В середине февраля Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого Дома допустил, что израильско-палестинский конфликт можно решить путём создания одного государства, а не двух — еврейского и арабского, — как это предлагают резолюции ООН. Такая позиция координально отличается от подхода предшественников Трампа на посту президента.

Урегулирование на Ближнем Востоке столкнулось с кризисом в апреле 2014 года: переговоры между Израилем и палестинцами завершились безрезультатно после девяти месяцев дискуссий. После инаугурации Трампа Израиль объявил о строительстве новых еврейских поселений на палестинских землях.