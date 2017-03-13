"Дистиллированный цинизм"

На прошлой неделе в соцсетях активно обсуждали бестактные комментарии Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в адрес одноногого танцора Евгения Смирнова на телешоу "Минута славы". Споры еще не отшумели, когда стало известно, что от России на "Евровидение" в Киев поедет певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается в инвалидном кресле. Связаны ли эти события и если да, то как — можно только теоретизировать, но те, кто предвидел новый крупный скандал, оказались правы.

КАШИН

Ой, оказывается на Евровидение от России едет девушка в инвалидной коляске, то есть в этом смысле история с Познером и Литвиновой вообще выглядит как ТИЗЕР.

Misha Kozyrev

О, господи... Посмотрите. И добро пожаловать в дискуссию крупнее, чем Познер и Рената...

Anna Kachkaeva

На Евровидении в Киеве Россию будет представлять Юлия Самойлова - певица в инвалидной коляске, открывавшая Паралимпиаду. Ну теперь как то в новом свете выглядит весь это нешуточный скандал с танцором-инвалидом. Очевидно, что именно на канале приняли решение и настояли на извинениях... (надеюсь, что скандал - не маркетинговый разогревающий ход). Ну и, конечно, уже нужно готовиться к трактовке голосования - будет искрить. Завтра - как объявил Фадеев - смотрите во всех новостных выпусках Первого про Юлю и песню. При этом "открыл" Самойлову канал Россия 1 в 2013

Кому-то показалось циничным то, что девушка в инвалидной коляске будет представлять страну, где людям с ограниченными возможностями обычно не приходится рассчитывать ни на какие дополнительные удобства.

Nadya Astel

Страна без пандусов посылает на евровидение инвалида-колясочника, вот это ход!



Но большая часть комментаторов назвала выбор кандидатки циничным и манипулятивным по другой причине.

Vladimir Varfolomeev

Смешанные чувства по поводу решения отправить на Евровидение девушку в инвалидном кресле.

Для страны, где к людям с ограниченными возможностями относятся, увы, как к людям второго сорта, этот выбор довольно необычный. Вижу два возможных объяснения. Теоретически, это может быть символом изменений в государственной политике, касающейся инвалидов, но в подобное развитие событий что-то не очень верится. Скорее, таким образом Москва хочет оградить своего представителя от явной обструкции в Киеве (освистывающие инвалида ни у кого не будут вызывать поддержки) или даже, попытавшись разжалобить европейцев, планирует победить.

В любом случае, выбор оказался политическим.

Кох Альфред

Давайте начистоту: Евровидение давно уже перестало быть конкурсом исполнителей. Оно (в силу особенностей голосования) является составлением рейтинга симпатий/антипатий стран-участниц.

Так или иначе, но в России именно так воспринимается этот конкурс. Именно так трактуют люди итоги голосования. "От Польши мы (?) ничего не получили: конечно, они всегда нас (Россию) ненавидели!" или "Белорусы/Сербы - не подкачали: и мы им ответим тем же..." И т.д.

Но из этого вытекают два интересных вывода: участвуя в Евровидении и всякий раз желая победы, российская публика демонстрирует свое острое желание нравиться Европе. Отчего бы это? Зачем ей это? Там упадок и разврат. Мы - средоточие христианской добродетели и целомудрия... С чего бы нам искать их симпатий? Мы вообще - другая цивилизация. В ней ценности патриотизма выше прав человека и т.д...

И еще. Правильно ли я понимаю: выдвижение на конкурс девушки-инвалида означает, что мы отдаем себе отчет в том, что никакого другого способа вызвать у европейцев симпатии к России, кроме как выехав на сцену в инвалидной коляске у нас нет?

Это ж надо так! Какой острый дефицит любви... Как нам хочется хоть какого-то внимания к себе... Боже мой. Как дети. В детской психологии это называется - "провокативное поведение". Следствие "синдрома дефицита внимания".

Sonya Sokolova

Это очень циничная и очень жестокая манипуляция.

Sergey Kalvarskiy

Про Евровидение.

По моему ,это очередной трюк. Никакого отбора, жюри, смс голосования ­— ничего. Заведомо посылают девушку с ограниченными возможностями, чтобы потом делать репортажи про "бесчеловечных украинцев", свистящих российскому артисту. (если таковые найдутся) Буду рад ошибаться. А вот девушку мне жаль.

Karina Orlova

Именно так. Посылают девушку-инвалида, чтобы избежать освистывания и прочих заслуженных проявлений возмущения внешней политикой России.

Только одно неясно - объективный Познер уже высказался? В случае с Евровидением он уже заявил, что инвалиды должны участвовать только в конкурсе инвалидов, чтобы не вызвать у честных и беспристрастных судей (таких как сам Познер) жалость, не дай бог? Что <нечего> расжалобивать публику?

Где Литвинова со своим режиссерским видением о том, что у инвалида "должно не так очевидно отсутствовать"? Она уже "дала совет" этой девушке "пристегнуть" ноги?

Жду.

О, как увлекателен этот сериал под названием "Проституция Путинской России"!

Аркадий Бабченко

Я вам говорю - Эрнст свою зарплату получает совершенно не зря. Он свои деньги отрабатывает полностью. Послать в Киев девушку на инвалидной коляске - это, безусловно, блестящий пропагандистский ход. Это совершенно запредельный, абсолютно <скотский> цинизм. Который людям, не страдающим нравственной кастрацией, никогда бы не пришел в голову. А им - пришел. Именно поэтому с ними невозможно бороться на их поле. Все равно переиграют. И вот стоишь с открытым ртом, в голове только одна мысль - да вы вообще охренели, суки. Но черт возьми, какой дистиллированный химически чистый цинизм! И украинцам, которые любого другого бы в лучшем случае приняли бы как минимум гробовым молчанием, не остается никаких возможностей для маневра. Нет, нет, миллиарды в них вкладывают не зря. Геббельс просто в ладоши хлопает сейчас. А вы все в выборы хотите с ними играть.

Ирина Петровская

Невероятно, конечно: Первый канал отправит на "Евровидение" певицу Юлию Самойлову, передвигающуюся на инвалидной коляске. А когда и если она не победит, будут кричат о том, что Европа в своей так называемой политкорректности лицемерна и ущемляет права инвалидов. Хочется комментариев ВВПознера о запрещенных приемах и Ренаты Литвиновой - "лучше бы коляску отстегнуть и петь, как все, стоя". Как-то это... крепчает(((

Simon V.Voitok

Классный же ход на самом деле. Не допустят — бендеровцы инвалида обидели, захлопают — бендеровцы инвалида освистали, никуда не попадет — европа русофобы и опять инвалидов обижают, пройдет в тройку — вот у нас даже инвалиды эту Европу уделывают. Это восхитительно гнусно.

kononenkome

Господи, какая пошлятина. Ну то есть если и правда в инвалидной коляске - то они расчитывают на то, что у <украинцев> язык не повернется. Отвратительно. Я склонен рассматривать это в одном ряду с возрождением Прожектора и с Дианой Шурыгиной. Эрнст никогда себя не вел так. Видимо, он понимает, что его дни сочтены. Это агония.

Elena Rykovtseva

Юлию Самойлову могли бы послать на Евровидение и в 2014-м году. И в 2015-м. И в 2016-м. Много Евровидений утекло с тех пор, как в 2013-м она выиграла пугачевский "Фактор А". Но не посылали вот. То ли не считали, что голосом вышла, то ли своей инвалидной коляской. Никто не посылал. Ни Первый, ни Россия, который собственно и открыл ее публике. Не было политической конъюнктуры. Появилась (Киев как место проведения конкурса, поди не пусти инвалида, поди отнесись к нему не по людски и пр.) - послали.

Ренату Литвинову могли бы вырезать из "Минуты славы" сразу. Она же в записи советовала инвалиду пристегивать ногу, не в прямом эфире. Но ее не вырезали. Потому что была конъюнктура - не вырезать. Потому что надо было разогреть публику к явлению Юлии Самойловой. И не верьте сказкам о безымянном "уволенном редакторе", который не позаботился о вырезке. За такое не увольняют. За такое премию дают. За грамотно проведенную пиар-акцию по раскрутке участника от РФ на Евровидении-2017.

Простой циничный расчет. И Самойлова расчет, и Литвинова. Инвалид физический, и инвалид моральный. Обе - расчет.

Под этот расчет Первый канал еще много чего расчетливо намолотит. Он конечно продекларирует, что решение про Самойлову непременно обратит внимание общества на проблемы инвалидов. И завалит весь свой эфир вплоть до самого Евровидения передачами и репортажами об бедах инвалидов. И поди брось в него камень за это. Огребешь почище Литвиновой. Потому что в своих ток-шоу они будут гнобить всех, кто зовет их кампанию по поддержке людей с ограниченными возможностями циничным расчетом. Плохо поддерживаете. Плохо сопереживаете. Ненавидите страну. Даже инвалидов ее ненавидите. Наказать. Лишить гражданства. И пр. Где-то так будут развиваться события. Где-то по уже сильно знакомым схемам.

И действительно, попытки обличить Первый канал в манипуляциях уже удостоились сравнения с комментариями в адрес одноногого танцора.

Ortega

А теперь прогрессивная российская интеллигенция старательно и стремительно перекрасится в "Познера и Литвинову" и будет наперебой девушку оскорблять и раоблачать - соревнуясь, у кого громче и обиднее получится.

[при том что девушка действительно прекрасная певица]

И вся цивилизованная Европа будет смотреть на российскую прогрессивную интеллигенцию с брезгливым ужасом.

Не забыли в Сети и о том, что Юлия Самойлова в 2015 году выступала с концертом в Керчи, на территории аннексированного Крыма.

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Методичка

Пока одни строят догадки о связи последних скандалов с участием Познера и Литвиновой с отправкой на "Евровидение" певицы с ограниченными возможностями, забывается самое главное. Дело не в том, что это за конкурс, а в том, где он пройдет.

Самойлову отправляют в Киев, в том числе, потому что по украинским законам полувоенного времени ее не должны пустить в страну. В 2015 году она выступила на концерте в Керчи, которую Украина считает оккупированной территорией. А это значит, что ближайшие месяцы украинские "активисты", ветераны АТО и всевозможные русланы будут требовать запрета на участие Самойловой в конкурсе, а Кремль ловко переобуется из грозной консервативной крепости в защитника прав инвалидов, выкатив в качестве тяжелой артиллерии всю лояльную российско-украинскую эстраду.

Sergei Medvedev

Ситуация с Самойловой на Евровидении очень некрасивая, чтобы не сказать циничная, как и с забаненными паралимпийцами. По большому счету, надо вообще не обращать внимания -- мужчина или женщина, с бородой или без, натурал или гей, молодой волосатый или старый лысый, с одной ногой или с двумя, на ногах или на коляске -- лишь бы пел/а танцевал/а или ехал/а на лыжах лучше всех.

Но -- не получается. Во-первых, потому что Самойлова под санкциями за концерты в Крыму, и Россия резко поднимает ставки в гибридной войне -- что на это скажете? Не пустите певицу в коляске? Это примерно как выставлять живой щит из детей.

А во-вторых, проблема гораздо глубже. Потому что каждое такое выдвижение на международную арену человека с ограниченными возможностями (или как это, политкорректно: непривилегированного) является у нас не актом равноправия, а пропагандистской спецоперацией по укреплению государственного престижа. Витриной, за которой нет реального равноправия и уважения этих людей, нет пандусов, пособий, спортсекций, реабилитационных центров, нет принятия их обществом и даже на уровне языка, о чем говорят гуттаперчивая гримаса Познера и брезгливое "ампутант" Литвиновой, сколько бы они потом ни извинялись.

Все -- гибридность, все -- чекистская уловка, все -- потемкинская деревня.

Реакция украинской стороны была именно такой, какой ожидали многие комментаторы.

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Ayder İzzet Oğlı Muzhdabaev

‪В принципе, все логично. Россия — страна-террорист. А девушка-певица в инвалидном кресле, незаконно посещавшая Крым, — это "живая бомба", которую решили использовать в гибридной войне против Украины в качестве оружия пропаганды. Но в этой ситуации мне совершенно её не жалко. Никакого отбора не было, "бомбой" её назначили, и она на это согласилась сама. Это полное моральное падение путинской России как в гуманитарном, так и в политическом смысле. Подлость, низость, жестокость, цинизм, не знающие уже никаких границ.‬

Юрий Бутусов

Лучшую половину зала на "Евровидении" было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме.

Это благодаря нашим воинам "Евровидение" состоялось.

Это благодаря нашим воинам в Киеве - мирная жизнь.

Это наши воины, пока в Европе политики болтают про демократию и свободу, платят за эти европейские ценности своими жизнями, здоровьем, увечьями, и - единственные в Европе - сражаются за европейские ценности с оружием в руках.

Поэтому пусть присылает кто угодно кого угодно. "Евровидение" это еще одна возможность высказать благодарность защитникам Украины, и показать, какую Украину мы строим и защищаем. У нас много несовершенного в стране - но у нас много настоящих достойных людей, который составляют наверное, единственное безусловное богатство и гордость украинского народа. И это гораздо важней любых российских провокаций, которые еще раз покажут лицемерие околокремлевского населения.

Анна Куприй

Ничего хорошего Бутусов в данном случае не написал. Надеюсь, никто у нас не станет использовать воинов как "колясочную ответку". Украина, как вариант, просто не впустит ее. Как поддержавшую оккупацию Крыма и как выступавшую в Крыму. Но и такой вариант Россию более чем устроит. Прав Бабченко: Эрнст свои деньги на пять с плюсом отрабатывет.

Один из основных вопросов, волнующих комментаторов – впустят ли Юлию Самойлову на территорию Украины.

Yakovina Ivan

Ща начнется.

Россия отправляет на Евровидение в Киев певицу-колясочницу.

Которая (сюрприз!) выступала в Крыму - разумеется, без разрешения дона Климкина.

Строго говоря, полиция должна арестовать ее в Борисполе, отправить в СИЗО и судить. (Вроде бы, три года ей светит).

Но, будем реалистами, это - крайне маловероятно. Скорее всего, запретят въезд в страну.

В любом случае срач будет космических масштабов.

(А девушку, конечно, поюзали. Очень это некрасиво и не надо так).

Tatiana Narbut-kondratieva

Интересно: человек, незаконно побывавший на оккупированой территории может без проблем приехать в Украину? И ещё более интересно - а у России остались артисты, не нарушившие закона о въезде на оккупированную территорию? Не мешает ли это им с международными гастролями? И если нет - то почему?

Marika Lank

К счастью, у Украины есть отличный способ не пустить девушку на конкурс, совершенно не относящийся к ее инвалидности.

Она в 2015 году выступала на концерте в Крыму, въехав туда не через Украину, т.е. нелегально. По украинским законам это преступление (насколько знаю, со сроком до трех лет). Так что ее могут просто не впустить, независимо от физических данных и талантов.

И да, ее, видимо, специально выбрали, для провокаций. Бедная девочка, игрушка в руках властей... Хотя, на волне пиара, наверное, зарабатывать начнет внутри России. В шоу-бизнесе любая реклама лучше, чем никакой.

Сергей Лойко

Они хотят, чтобы украинцы устроили обструкцию Юле, и чтобы военный преступник Киселев зашелся в очередном танце святого Вовы. Юля сама должна отказаться играть роль пешки в этой провокации.

Oleg Pshenichny

Украинское общество окажется в заведомо двусмысленном положении. А всё потому, что Порошенко надо было сразу ставить точки над ï и рвать дипломатические отношения, а не сидеть на всех стульях сразу.

Арина Бородина

Я могу ошибиться, но думаю, что запрета СБУ в данном случае не будет. Организатор конкурса - Европейский вещательный союз. Поэтому я думаю, что с точки зрения границы тут все будет ок. Агрессии бы всем в комментариях поменьше( со всех сторон

На предположения, что Юлии Самойловой могут отказать во въезде, отреагировал и Кремль: Дмитрий Песков заявил, что тем самым Украина нарушит правила проведения конкурса.

В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе — это все-таки международный конкурс, и страна — организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится

Отказать певице в праве участвовать в конкурсе — не единственный вариант ответа, который предлагают в комментариях.

Oleg Kozyrev

Самый разгромный ответ, который может нанести Украина России за выдвижение неожиданного кандидата на "Евровидение" - путь от аэропорта до сцены конкурса без единого барьера, без пандусов на 60 градусов, без орущих теток-стюардесс, без опасных дверей. В общем - европейскую доступную среду.

Это всегда самый сильный ответ - собственное развитие.

Есть и мнение, что России стоило отказаться от участия в конкурсе.

Alexey Ostudin

Столько вопросов и сомнений. Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала? Причём в обстановке такой секретности, что ни одной серьёзной утечки не было даже на уровне звукорежиссёров, готовящих песню. Почему нельзя было сделать яркое шоу из отбора? Был бы ещё один конкурс талантов. Почему бы и нет? Вместо этого вчера мы стали свидетелями очень странного решения, от которого веет циничным расчётом. нас просто поставили перед фактом. А кто станет критиковать ,окажется на месте Познера с Литвиновой. И, если честно, лично у меня много сомнений в том, стоит ли вообще ехать в Киев. С одной стороны, я всегда выступал за то, чтобы музыка объединяла. Но за последние два года Украина под надуманными предлогами отказывала во въезде почти всем нашим артистам, запрещает наши фильмы и сериалы, откровенно издевается и унижает собственных артистов, которые выступают у нас. Не факт ещё, что пустит к себе и Юлию Самойлову, ведь она выступала в Крыму. То есть обстановка категорически не праздничная. Может и не стоило участвовать в Евровидении в этом году, ведь со всех сторон это решение спорное.

Этой точки зрения придерживаются и некоторые российские патриоты.



Вместе с тем многие отмечают, что инвалидная коляска еще не гарантирует успеха в конкурсе. На музыкальном портале Звуки.ру композицию, с которой будет выступать Юлия Самойлова, оценивают критично:

Юлия будет не первой певицей в инвалидной коляске, певшей на Евровидении: в 2015 году там выступала Моника Кушиньска (Monika Kuszyńska), польская певица и автор песен, солистка группы Varius Manx. Она попала в финал, но не выиграла. Что касается песни "Flame Is Burning", то ее шансы мы оцениваем как крайне низкие.