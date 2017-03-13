Суд в Екатеринбурге рассматривает дело "ловца покемонов"

Верх-Исетский суд Екатеринбурга в понедельник приступил к рассмотрению дела видеоблогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и в экстремизме из-за нескольких видеороликов – в том числе, про "ловлю покемонов" в церкви.

Представители следствия настаивают, что обвинения Соколовскому предъявлены на основе комплексной экспертизы, которая выявила в выложенных им видеозаписях признаки возбуждения ненависти и "явное неуважение к обществу". По мнению защиты блогера, экспертиза проводилась с грубыми нарушениям, а занимавшиеся ей специалисты сотрудничают со следствием.

Руслану Соколовскому назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. До этого блогер находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывали давление.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Правозащитный центр "Мемориал" признал видеоблогера политическим заключенным.