ФСИН: заключенные стали чаще бунтовать и нападать на персонал

Заключенные российских исправительных учреждений стали чаще бунтовать и нападать на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил в понедельник глава ведомства Геннадий Корниенко. Он не назвал конкретных цифр, но заявил, что действия осужденных направлены на дестабилизацию работы колоний и тюрем.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Ульяновской области сообщили, что в исправительной колонии в городе Димитровград в начале марта 32 заключенных вскрыли себе вены. По словам родственников осужденных, конфликт с администрацией начался еще осенью 2016 года, когда сотрудники колонии незаконно изъяли из камер разрешенные предметы и бытовую технику.

Летом минувшего года в исправительной колонии номер 35 в Абакане произошел бунт, в котором приняли участие более 200 заключенных. Они требовали смягчения режима. Бунт пресекли с помощью спецназа ФСИН.