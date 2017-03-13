"Ловец покемонов" Соколовский отказался признать вину в суде

Видеоблогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и в экстремизме из-за нескольких видеороликов, в том числе, про "ловлю покемонов" в церкви, отказался признать свою вину в суде. Об этом заявил его адвокат Станислав Ильченко.

По словам адвоката, защита рассчитывает на минимальное наказание в виде штрафа либо на условный срок, если Соколовского признают виновным.

В понедельник суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела видеоблогера Руслана Соколовского. В ходе рассмотрения должны быть допрошены свидетели по делу.

Представители следствия заявили, что обвинения Соколовскому были предъявлены на основе комплексной экспертизы, которая выявила в выложенных им видеозаписях признаки возбуждения ненависти и "явное неуважение к обществу". Защита видеоблогера считает, что экспертиза проводилась с грубыми нарушениями, а занимавшиеся ей специалисты сотрудничают со следствием.

Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации в социальных сетях видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. До этого блогер находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывали давление.

Правозащитный центр "Мемориал" признал видеоблогера политическим заключенным.

