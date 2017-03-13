Блокадницы Петербурга призвали жителей защитить город от чиновников

Блокадницы Петербурга призвали жителей города защитить его от "натиска чиновников". Экономист Людмила Эльяшова, педагог Вера Рогова и театровед Вера Сомина в своем открытом письме назвали действия властей угрозой прошлому, настоящему и будущему Петербурга.

В обращении упоминаются такие актуальные для города проблемы, как передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, объединение Российской национальной библиотеки с Ленинкой, застройка в районе Пулковской обсерватории и давление на Европейский университет.

"Почему ленинградцы, выпускники ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Медведев равнодушно взирают, как подвергают разорению их родной город? Неужели им не стыдно?" – пишут Эльяшова, Рогова и Сомина.

На минувшей неделе стало известно, что власти Петербурга не согласовали марш в защиту города, который должен был пройти 19 марта на Марсовом поле. Мероприятие планировалось посвятить проблемам, которые упомянули в своем письме блокадницы.