Члена ПАРНАСа оштрафовали за акцию в защиту вкладчиков в Казани

Суд в Казани оштрафовал на 10 тысяч рублей лидера отделения ПАРНАСа в Татарстане Марселя Шамсутдинова за акцию в поддержку пострадавших клиентов "Татфондбанка" и "Интехбанка", сообщает проект "Idel.Реалии".

Шамсудинова, возглавившего инициативную группу вкладчиков, задержали 11 марта. Его обвинили в организации массового пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием. Сам активист вину не признал и заявил, что обжалует решение суда.

4 марта клиенты банков собрались у здания правительства Татарстана, намереваясь передать петицию и добиться встречи с председателем совета директоров "Татфондбанка" Ильдаром Халиковым. Это произошло после того, как в начале месяца Центробанк отозвал лицензии у трех татарстанских банков, из-за чего пострадали вкладчики, сумма депозитов которых превышала размер страховой выплаты.