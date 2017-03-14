Всех задержанных СБУ участников торговой блокады Донбасса отпустили

Всех задержанных в понедельник сотрудниками Службы безопасности Украины участников торговой блокады Донбасса отпустили. Об этом написала в Фейсбуке вице-спикер Верховной РадыОксана Сыроед.

Она также отметила, что полиция до сих пор не предоставила информацию о причинах задержания.

Накануне в центре Киева собрались несколько сотен сторонников блокады Донбасса. Они провели митинг на Майдане, а также у здания администрации президента Украины с требованием освободить задержанных. Аналогичные акции прошли в Ровно, Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, а также в Волынской области и Виннице.

13 марта СБУ и полиция задержали в зоне конфликта на востоке Украины более 40 человек с оружием и бутылками с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в ходе проверки вооруженные люди вели себя агрессивно, отказывались сдать оружие, после чего и были задержаны.

С конца января украинские активисты, называющие себя ветеранами операции против сепаратистов, блокируют железную дорогу, саботируя поставки угля с предприятий Донбасса. Они требуют прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. 1 марта самопровозглашенные республики Донбасса ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией.