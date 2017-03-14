Адвокат: "суперинформатор" по делу Магнитского мог быть отравлен

Один из главных информаторов по делу Сергея Магнитского Александр Перепеличный, умерший в Великобритании в 2012 году, мог быть отравлен супом из щавеля. Такую версию высказал адвокат на предварительных слушаниях по делу. Об этом во вторник сообщает Reuters.

44-летний Перепеличный умер после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Однако позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали наличие в организме Перепеличного следов редкого яда растительного происхождения.

По одной из рассматриваемых в суде версий, Перепеличный в день смерти съел щавелевый суп. Однако проведенные после смерти анализы не обнаружили в желудке бизнесмена следов щавеля. По мнению адвоката Боба Моксона Брауна, возможно, щавель подменили чем-то другим. Адвокат также считает странным, что в день смерти полиция не взяла показания у вдовы Перепеличного.

Александр Перепеличный получил политическое убежище в Великобритании в 2010 году. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Перед смертью Перепеличный говорил, что в его адрес поступают угрозы. Позже адвокаты фонда обвинили российские спецслужбы в причастности к его гибели.