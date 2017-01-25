"Карловарск" на продажу

"Путин звонит премьер-министру Чехии и говорит: «Если вы разрешите американцам построить у вас радар для своей системы ПРО, мы нацелим наши ракеты на Прагу!». «Ладно, – отвечает чешский премьер, – тогда мы обстреляем Карловы Вары!». Это популярный в Чехии анекдот 2008 года, когда Россия и страны НАТО вступили в дипломатический конфликт по поводу планировавшегося размещения в странах Восточной Европы объектов американской противоракетной обороны. Та коллизия давно в прошлом, но репутация Карловых Вар как "русского анклава" остается неизменной. Как выясняется, здесь обосновались или по крайней мере приобрели дома, квартиры и другие объекты десятки бывших и действующих российских чиновников, которым иметь недвижимость за рубежом запрещает закон. Есть среди обитателей "Карловарска" или "Ивановки", как иногда иронически называют этот город чехи, и лица, проходящие по громким уголовным делам и даже находящиеся в розыске. Многие пытаются продать свои дома и квартиры, но безуспешно: спрос резко упал.

Интернет-проект "Муниципальный сканер" представил на днях результаты своего расследования, получившего название "Путеводитель по Карловым Варам". Его авторы выяснили владельцев всех без исключения объектов недвижимости в городе и выяснили, что около 50% из них принадлежат выходцам из бывшего СССР. Один авторов расследования, уехавший из России в Литву гражданский активист Михаил Маглов, считает, что чешским правоохранительным органам стоит обращать больше внимания на то, кто и как вкладывает деньги в недвижимость курортного городка на западе Чехии:

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​– Мы давно заинтересовались чешскими реестрами недвижимости. У нас было несколько расследований касательно российских чиновников в Чехии. Например, была история с депутатом Пермского Заксобрания, у которого был вид на жительство [в Чехии]. Но там (в России – РС) отказались возбуждать уголовное дело. Была история с главой Комитета природопользования Ленинградской области, который, несмотря на то, что это запрещено, владел и управлял чешскими компаниями.

– С чем связан ваш интерес именно к Чехии? Там какой-то упрощенный механизм получения сведений о владельцах недвижимости?

– Просто Чехия с точки зрения открытости реестров очень хорошее государство. Если вы посмотрите кадастровый, торговый реестр, то они не сказать, что прямо идеальные, но очень хорошо открыты. Если вы зайдете в торговый реестр, вы там увидите подборку всех документов, связанных с юридическим лицом. Это, как правило, финансовые отчеты, учредительные документы, уставы, документы об изменениях статуса, доверенности, все эти документы сканируются и выкладываются на сайт.

– Как вам удалось проверить всю недвижимость тех же Карловых Вар? Это же тысячи объектов!

– Мы просто воспользовались Гуглом, скачали все адреса, которые знает Гугл в этом городе, их было где-то 8-10 тысяч.

– Что вам удалось в итоге выяснить?

– Мы исходили из расхожего тезиса "в Карловых Варах русские все скупили". Нам было интересно, действительно ли только русские и действительно ли все? Нас, конечно, в первую очередь интересовали люди, которые так или иначе связаны с политической деятельностью: чиновники, депутаты, либо бизнесмены, которые непосредственно связаны с властью, потому что они чудесным образом всегда выигрывают госконтракты. В своих странах они, как правило, выражают одни взгляды, но свое будущее и свои инвестиции связывают с другими странами и с другими ценностями.

– И сколько же в итоге недвижимости в Карловых Варах принадлежит россиянам? Кто они? Каковы ваши самые интересные находки?

– Скажем так: мы нашли некую вершину айсберга. Мы сделали полное исследование реестра, потом исключили из него чехов и граждан других стран, кроме бывших республик Советского Союза, и стали работать с оставшимися, определять, кто из них кто. У нас на карте в Карловых Варах получилось, наверное, 100-150 объектов. По ходу исследования у нас появлялись завязки с объектами недвижимости и в других городах Чехии, поэтому на карте не только Карловы Вары. Если смотреть, кого мы нашли, то там есть политики, бизнесмены, связанные с властью, которые обосновались там еще в 90-е годы, это видно по их компаниям, по договорам покупки недвижимости.

Карта "русской недвижимости" в Карловых Варах проекта "Муниципальный сканер":

Там есть вызывающие вопросы люди. Например, есть вилла в центре Карловых Вар, которая принадлежит, как выяснилось, Геннадию Лахову, человеку, который в 90-е годы возглавлял транспортный отдел "Росвооружения" при его главе [Александре] Котелкине, когда там было очень много коррупционных сделок. Вопрос – на какие деньги куплена эта вилла? Есть и другая проблема. Несмотря на то, что в Чехии все эти реестры открыты, и это прекрасно, возникает вопрос: почему коррумпированные деньги оседают в этой стране? Вскрылись истории, когда есть депутаты, которые скрывают свою недвижимость. Например, депутат Законодательного собрания Краснодарского края от "Единой России" уже несколько лет не указывает свои с женой две квартиры в Карловых Варах в своей декларации.

– Удалось ли вам найти какие-то еще случаи, которые позволяют говорить о нарушении владельцами этой недвижимости действующих российских законов, ограничений, которые налагаются в этом отношении на чиновников?

– Там есть несколько таких эпизодов, и по ним уже направлены заявления в прокуратуру. Вопрос же не столько в российском законодательстве, сколько в том, что есть законодательство, есть правоприменительная практика, а еще есть практика коррупционных сделок, и с точки зрения закона такие сделки – всегда чистые. Мне кажется, если мы смотрим именно с точки зрения коррупционных денег, это понятие несколько шире, чем российский закон. У нас в России есть Ротенберги, Тимченко, и у них нет никаких проблем с законом, они честные предприниматели и меценаты. Но с точки зрения международной практики или здравого смысла они просто коррупционеры.

– Среди владельцев недвижимости в Карловых Варах и в Чехии в целом обнаружились россияне, являющиеся фигурантами уголовных дел и даже объявленные в международный розыск. Можете рассказать подробнее?

– Там было обнаружено две истории. Первая – гражданин Абесалом Гулордава. Про него очень мало известно, даже его фотографию нам удалось найти только в сюжете телеканала "Россия-24". Это старое уголовное дело, оно было возбуждено еще в 2010 году и связано с мошенничеством на капитальном ремонте объектов недвижимости и госконтрактами с мэрией Москвы. Этот человек, судя по публикациям в СМИ, был объявлен в международный розыск. Вторая история была связана с компанией, которая по госконтрактам должна была обеспечивать судебному департаменту Москвы и Московской области переводчиков, то есть делать для них официальные переводы. Много писали про это уголовное дело. И вот одна из женщин, Ираида Ландаренко, была заочно арестована и находится в розыске.

– Чешские реестры позволяют увидеть только физических лиц, являющихся владельцами недвижимости, или фирмы тоже?

– Юридических лиц тоже. Там очень много людей, которые владеют своей недвижимостью через юридические лица. Например, история с начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко, его зовут Давид Адамия, и у него тоже есть нарушения закона. У него в Карловых Варах две квартиры, это семейная недвижимость, купленная в 1999 и в 2001 году, но собственниками являются юридические лица. Проблема с Адамией в том, что на момент, как он стал государственным служащим, он еще несколько месяцев продолжал владеть и управлять этими компаниями, а с точки зрения российского законодательства это категорически запрещено.

Дом в Карловых Варах, в котором через свои фирмы и фирмы своей жены владеет двумя квартирами Давид Адамия:

– То есть в случае с Адамией и другими объектами, которые зарегистрированы на юридические лица, вам приходилось проводить дополнительные изыскания?

– Если мы видели в кадастровом реестре, что это юридическое лицо, надо было пойти в торговый реестр и посмотреть, кто является конечным собственником этой компании.

– В итоге: на сколько процентов Карловы Вары – "русский город"?

– Если исходить из того, что наши 8 тысяч адресов – это все объекты недвижимости, то выходцам из стран бывшего Советского Союза принадлежит не больше 50 процентов. В основном это туристический центр города, то есть самая дорогая недвижимость.

– Какие интересные персоналии из стран бывшего СССР владеют недвижимостью в Карловых Варах?

– Из политических деятелей выделяется история о самом дорогом квартале, недалеко от российского консульства, где находится вилла, записанная на родственников Нурсултана Назарбаева. Хотя он и сам любит там отдыхать, судя по публикациям, и даже приглашал отдыхать на эту виллу после "оранжевой" революции бывшего уже тогда президента Украины Кучму. Вилла называется "Алхан". Она записана на отца жены внука Назарбаева.

Вилла Ахлан:

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Там есть бывший премьер-министр Киргизии (квартира записана на его жену), который сейчас является лидером одной из партий в Киргизии, а его жена – партийным функционером. Удивило количество депутатов Верховной Рады Украины, в большинстве своем выходцев из Партии регионов. Там есть Игорь Шаров, есть Владимир Олейник, который владеет квартирой в Карловых Варах, а в Украине на данный момент находится в розыске. Есть депутат из Луганска Ирина Бережная. Все они по большей части купили квартиры еще до второй революции в Украине, последние – примерно в 2012-13 годах. Бывают довольно смешные персоналии. Например, целым домом владеет человек, который был ярым активистом финансовой пирамиды МММ-2013, активно участвовал в этой пирамиде, и вложил накопленные средства в недвижимость в Карловых Варах.

– Можно ли в чешских реестрах посмотреть кадастровую стоимость объектов недвижимости?

– Нет. Иногда эту недвижимость можно оценить по косвенным признакам. Если она записана на юридическое лицо, то в своих ежегодных финансовых отчетах, как правило, юридические лица указывают стоимость своих недвижимых активов, и с помощью этих финансовых отчетов можно сделать примерную оценку этих активов. Например, там есть такой интересный персонаж – Александр Постригань. Он 22 года возглавлял Клинский район Московской области, а сейчас является там депутатом. Он владеет квартирой в Карловых Варах, на его дочку и зятя оформлен отель там же, а через чешскую компанию в 2014 году они купили дорогой спа-курорт в Словении, состоящий из четырех отелей. Мы приводим данные о стоимости активов, указанные в финансовых отчетах его чешских компаний.

– В каком диапазоне варьируется предположительная стоимость найденной вами недвижимости?

– От простых квартир площадью 50 квадратных метров, в том числе на окраине города, до отелей и вилл.

– Планируете ли вы продолжать эти исследования по Чехии применительно к Праге, может быть, еще к каким-то городам?

– Я надеюсь, что чехи сами будут продолжать эти исследования. Нам было интересно сделать историю про Карловы Вары, изучить масштаб.

– А чем чехов может заинтересовать эта история?

Они не разбираются, чьи деньги они пускают в экономику

– Тем, что у них большие проблемы: они не разбираются, чьи деньги они пускают в экономику, кто инвестирует, какого рода людей они пускают в свою страну. Если человек занимался коррупцией в своей стране, то, обзаведясь недвижимостью в Чехии, он будет коррумпировать уже эту страну. И грязные деньги, ввезенные в страну, которые, как правило, украдены, это просто попадает под статью "Незаконное обогащение". Мне кажется, это проблема для Чехии, потому что просто неприлично пускать коррупционные деньги к себе в страну.

– Как может быть, что человек находится в международном розыске и при этом официально является владельцем недвижимости в Чехии?

– Если взять, например, Владимира Олейника, то он ее приобрел, еще будучи депутатом Верховной Рады, в 2013 году, до революции. Потом произошел Майдан, он с командой Януковича сбежал в Россию, они там создали сейчас какой-то "Комитет спасения Украины", где он является официальным лицом. То, что он владелец, еще не значит, что он там живет. Не удивлюсь, если он с момента, когда Янукович сбежал из Украины, там и не появлялся. Мы помним, когда случился Майдан, выяснилось, что все окружение Януковича имело большие суммы, несопоставимые с их доходами, в Австрии. Австрийцы тогда сказали: ой, мол, мы и не знали, что у нас есть счета и активы этих людей. Но это чистая ложь, и государство, конечно, знает обо всех таких людях, потому что государство владеет всеми этими реестрами. У некоторых стран бывшего Советского Союза, может быть, и есть законы, но нет права, соответственно, там коррупционеров судить не могут. Чехия в составе Европейского Союза, и она должна, мне кажется, как-то болезненно относиться к деньгам сомнительного происхождения, – говорит автор расследования "Путеводитель по Карловым Варам" Михаил Маглов.

Побег президента Украины Виктора Януковича из резиденции "Межигорье", 19 февраля 2014 года:

Ситуацию с покупкой недвижимости в Карловых Варах выходцами из бывшего СССР для Радио Свобода прокомментировал Ондржей Кундра, журналист пражского еженедельника "Респект", специализирующийся на проблемах безопасности и коррупции.

– "Пахнут" ли для чешских властей деньги? Иными словами, каковы приоритеты чешской стороны: привлечение зарубежных инвестиций любой ценой – или все-таки контроль за происхождением денег, приходящих в страну?

Под фирмы, через которые ведется покупка недвижимости, юридически невозможно подкопаться

– Естественно, возможное отмывание в нашей стране средств, полученных нелегальным путем, в том числе за счет коррупционных сделок, воспринимается здесь как проблема. С другой стороны, особенно если мы говорим о деньгах из России, то тут чешским властям очень сложно что-либо доказать. Под те фирмы, через которые чаще всего ведется покупка недвижимости, обычно юридически невозможно подкопаться. Крупных скандалов такого рода я в последние годы не припомню. Можно разве что назвать отзыв Национальным банком Чехии лицензии у Первого чешско-российского банка, там были проблемы как раз с сомнительным финансированием. Время от времени такого рода происшествия случаются, но их немного.

– Правила, регулирующие возможность приобретения недвижимости в Чехии иностранцами, как-то изменились в последние два-три года в связи с ухудшением отношений между ЕС и Россией?

– Нет, приобрести объект недвижимости или земельный участок у нас в стране иностранцу, вне зависимости от его происхождения, по-прежнему относительно несложно. Довольно велик также рынок посреднических услуг в этой области. Политика или такие проблемы, как пророссийская кампания дезинформации, о признаках которой у нас много говорят, таких практических вопросов не касается. Тут сказываются скорее экономические факторы – в связи с кризисом в российской экономике упал интерес со стороны россиян к тем же Карловым Варам.

– Карловы Вары как-то выделяются на коррупционной карте Чехии благодаря присутствию капитала из постсоветских стран? Там больше, например, дел о подкупе чиновников, чем в других регионах страны?

Были случаи, когда строительство таких "дворцов" утверждалось местными муниципалитетами задним числом

– Здесь трудно говорить о какой-то детальной статистике. В отношении Карловых Вар часто говорилось, например, о случаях коррупции местных чиновников в связи с выдачей разрешений на строительство российским предпринимателям. Они возводили какие-то нестандартные по размерам и местоположению объекты, или же строили их в неположенных местах. Были случаи, когда строительство таких "дворцов" утверждалось местными муниципалитетами задним числом. Да, денег в Карловых Варах в связи с присутствием богатых выходцев из бывшего СССР всегда крутилось много, но я бы не отважился назвать этот город какой-то "чешской Сицилией" или чем-то в этом роде.

– В Чехии в этом году пройдут парламентские выборы. Их вероятным победителем может стать движение ANO нынешнего министра финансов, предпринимателя-миллиардера Андрея Бабиша. Он будет вести политику открытости инвестициям со всех сторон?

– Бабиш если и победит, то вряд ли сможет составить правительство единолично. Так что многое будет зависеть от того, кто войдет вместе с ним в коалицию. В принципе Бабиш выступал за смягчение санкций против России, но у него нет четкой внешнеполитической программы. Поэтому будет важно, кто окажется вместе с ним в правительстве – социал-демократы и другие проевропейские партии, как сейчас, или же какие-нибудь популисты, – считает чешский журналист Ондржей Кундра.

Следует добавить, что в целом "Карловарск" переживает сейчас период явного упадка – причем именно из-за ухода российских туристов и инвесторов. Это началось более двух лет назад и было связано с ухудшением экономической ситуации в России и падением курса рубля. Как отмечает чешский специализированный журнал Development News, богатые клиенты из России и других постсоветских стран "перегрели" рынок недвижимости в Карловых Варах, покупая квартиры и дома в городе за небывалые по здешним меркам цены. Сейчас, когда "тучные" годы сменились "худыми", многие российские владельцы карловарской недвижимости стремятся избавиться от нее, не продешевив чрезмерно – но сделать это крайне непросто. По данным одного из карловарских риэлторов, в прошлом году российскому владельцу 6-комнатных апартаментов, поначалу заявлявшему за эту квартиру цену в 850 тысяч евро (в пересчете по курсу), в итоге пришлось продать ее за 300 тысяч. На местном рынке недвижимости предложение новых квартир, построенных с расчетом на покупателей из бывшего СССР, исчисляется сотнями. Желающих приобрести их почти нет.

Еще хуже обстоят дела с туризмом, основой доходов городской экономики – прежде всего из-за снижения притока гостей из России. Туристическая статистика Чешского статистического управления (ЧСУ) учитывает количество ночей, проведенных в совокупности гостями из той или иной страны в данном регионе. По Карловарскому краю данные таковы: если в 2014 году россияне провели там более 1,2 млн "человеко-ночей", то в 2015-м – менее 800 тысяч, а в прошлом году (до сентября, более свежих данных пока нет) – 500 тысяч. При этом в целом ЧСУ считает прошлый туристический сезон весьма успешным, поток иностранных туристов, побывавших в Чехии, вырос, за исключением лишь приезжих из двух стран: Японии и России.

С апреля 2015 года отменены регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Карловы Вары. Правда, в этом году появятся другие – из Дюссельдорфа и, возможно, из Тель-Авива. Как заявил в недавнем интервью Чешскому радио мэр Карловых Вар Петр Кулганек, "не секрет, что ставших привычными для нас русскоязычных приезжих стало на 35 – 40% меньше, так что мы ориентируемся на другие рынки – в Европе, Израиле, на местный рынок. Отток русских клиентов в значительной мере компенсируется притоком гостей из Германии, Израиля и из самой Чехии". Правда, как пишет еженедельник "Тыден", владельцы карловарских магазинов жалуются, что "новые" туристы тратят на покупки заметно меньше, чем расточительные россияне в былые годы.