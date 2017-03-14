Вступило в силу решение ЕСПЧ о компенсации для Ярослава Белоусова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал по иску России пересматривать решение о взыскании двенадцати с половиной тысяч евро в пользу Ярослава Белоусова, осужденного по так называемому "Болотному делу".

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал агентству ТАСС, что решение по жалобе Белоусова вступило в законную силу, а сам осужденный должен теперь решить, будет ли он добиваться от российских судов пересмотра своего дела, основываясь на решении ЕСПЧ.

В октябре минувшего года суд в Страсбурге присудил Белоусову компенсацию, признав, что его права нарушались в ходе содержания под стражей и судебного процесса. В январе российская сторона обжаловала это решение ЕСПЧ.

Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. По обвинению в участии в них или в насилии по отношению к полицейским к ответственности привлекались более 30 человек, часть из которых были амнистированы, другие уже отбыли наказание. Ярослав Белоусов был в 2014 году приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.