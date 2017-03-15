В России начинается сезон природных пожаров. По данным Гринпис, наиболее сложная ситуация складывается в Астраханской области и Забайкалье. Экологи утверждают, что гарь и дым в Астраханской области ощущается с начала марта – в дельте Волги горят тростниковые плавни, степи и леса. С 1 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон. Сообщения о возгорании тростника приходят каждый день. В Забайкалье в связи с потеплением пожары ожидаются в самое ближайшее время.

Волонтеры Гринпис выезжают в Астраханскую область на помощь сотрудникам местного биосферного заповедника. Цель экспедиции – защитить от огня ценные территории, в том числе водно-болотные угодья, которые охраняются Рамсарской конвенцией. Эксперты уверены, что в этом году масштаб возгораний будет не меньше, чем в прошлом.

По официальным данным, в июле 2016 года площадь лесных и природных пожаров в России составляла более миллиона гектаров. Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. 1 июля 2016 года в Иркутской области во время тушения пожаров пропал самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находились десять спасателей. Позднее обломки самолета были обнаружены в четырех километрах от населенного пункта Рыбный Уян, все находившиеся на борту люди погибли.

О возможных природных возгораниях весны и лета 2017 года радио Свобода рассказал руководитель Лесного проекта "Гринпис России" Алексей Ярошенко:

Страна к пожарам не готова, денег, людей и техники нет, а уже начинает гореть

– Ситуация с пожарами, с подготовкой страны к пожароопасному сезону складывается примерно такая же, как на протяжении многих последних лет. То есть страна к пожарам не готова. Денег, людей, техники и прочего, чтобы тушить пожары при высокой или чрезвычайной пожарной опасности, нет. И при этом у нас уже начинает гореть. Сейчас первые пожары отмечаются в низовьях Волги, где горит тростник, уже неделю там горит довольно серьезно. Первые лесные пожары отмечались в Приморском крае, сейчас там ситуация немного улучшилось, но серьезные пожары, тем не менее, были. Начинается в Забайкалье, пока в основном степные пожары, которые провоцируются так называемым контролируемыми выжиганиями сухой растительности, но это довольно быстро переходит в неконтролируемые пожары. Я думаю, что это пойдет по нарастающей. Никаких оснований думать, что ситуация в этом году будет лучше, чем в предыдущие, нет.

–​ Насколько я понимаю, основные причины этих первых весенних пожаров –​ это выжигания, или палы сухой травы, которые очень распространены на территории России. Вряд ли что-то изменится в этом году. Зачем люди поджигают сухую траву весной, какие цели преследуют?

Почти половина пожаров в лесах связана с выжиганиями сухой травы

– Действительно, у нас в году два пика пожаров на природных территориях. Первый происходит весной, в апреле-мае, иногда в марте. Он практически целиком связан с палами сухой травы, огонь от которых переходит на леса, на торфяники и так далее. В целом, по нашей оценке, почти половина пожаров в лесах связана с палами сухой травы, и примерно 80 процентов торфяных пожаров связано с палами сухой травы. Здесь несколько причин. Во-первых, привычка. Если люди привыкли делать какую-то глупость, от этого не отказываются иногда десятилетиями, и очень многие люди убеждены, что если траву сжечь весной, то она начнет лучше расти. Ну, действительно, если сухая трава сгорела, то потом начинающая расти зеленая быстрее видна, поэтому люди делают вывод, что лучше растет.

Для многих даже такая логика не нужна, и очень многие люди говорят, пишут, утверждают, что всегда так жгли, деды жгли, прадеды жгли, и мы так будем жечь, потому что традиция. На самом деле, это не совсем так, и настолько интенсивно траву не жгли очень давно, по крайней мере в России, потому что было развитое сельское хозяйство, трава была нужна для сельского хозяйства, и таких масштабов выжигания четверть века назад и полвека назад в стране не было.

–​ Что может изменить ситуацию?

С глупостью и невежеством бороться сложнее всего

– Нужно, конечно, просветительство в этом вопросе. Но вообще, пожары, вызванные человеком, прежде всего связаны с невежеством, поэтому главное решение проблемы – это, конечно, просвещение, обучение, разъяснение людям, почему так делать нельзя, но это не быстрое дело. Людей приходится убеждать очень долго, глупость и невежество – вещи, с которыми бороться труднее всего. В Забайкалье в этом году чиновники обязали лесников проводить палы травы, чтобы не допустить лесных пожаров. Пока системы мониторинга определяют три крупных очага горения, которые пока не задевают леса, но находятся очень близко. Ситуация меняется каждый день.

–​ По пожарам последних лет ясно, что государство склонно приуменьшать их масштабы, сложную технику задействуют не сразу. Мы знаем случаи, когда пожары тушили перед телекамерами, а потом МЧСники уезжали. Каковы ваши ожидания в этом году?

Официальная статистика отличается от реальности почти в три раза

– У нас в сильно пожарные годы масштабы горения искажались в 5-7 раз. В прошлом году в официальную статистику попало 38 процентов реально пройденной огнем площади лесных пожаров. Соответственно, в каком-то смысле ситуация улучшилась, но, тем не менее, официальная статистика отличается от реальности почти в три раза. Это очень много. Пока у нас нет правдивой информации, нет и особых оснований ждать от государства принятия правильных стратегических решений по борьбе с пожарами. Потому что все решения наших чиновников, законодателей, естественно, основываются не на реальности, а на статистике. Поэтому изменения есть, но не принципиальные, к сожалению, потому что врали в 5-7 раз или врут в 3 раза – разница есть, но все равно врут. И в этом году мы видим, конечно, улучшение по разным регионам. Тот же многострадальный Забайкальский край, который раньше был одним из наиболее лживых регионов, теперь дает почти реальную статистику. То есть статистика, которая идет по Забайкальскому краю, уже настолько близка к реальности, что ради таких расхождений нет смысла пожары прятать, и невозможно отчитаться об успехах, просто нарисовав их на бумаге.

–​ Насколько эффективно действует МЧС при тушении лесных и природных пожаров?

– МЧС – это очень вспомогательная структура, которая участвует в тушении пожаров на природных территориях. Их вклад очень небольшой, это первые несколько процентов от общих усилий, которые предпринимаются в борьбе с пожарами. От того, есть МЧС или нет, ситуация с лесными пожарами и вообще с пожарами на природных территориях не зависит. Есть некоторые специфические случаи, где роль МЧС больше, например, тушение торфяников, но МЧС в целом не та структура, которая умеет тушить лесные пожары и за них отвечает. Отвечают органы управления лесами, прежде всего региональные, от их работы зависит, как пожары будут тушиться и каков будет результат этого тушения.

–​ У вас в Гринпис есть много волонтеров, которые помогают местным властям и местным жителям тушить пожары, учат их, как это делать. В прошлом году на ваших волонтеров напали в Краснодарском крае, сильно избили. Нападавших не нашли. Дело не расследовали. Гринпис в связи с этим как-то будет корректировать свое волонтерское участие в тушении пожаров?

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– В нашей стране ситуация такова, что единственный способ избежать эксцессов с бандитами или властью – это все одобрять и ничего не делать. И это не дает стопроцентной гарантии. А любой человек, который пытается что-то делать, всегда может нарваться на подобные вещи. Особенно в регионах, которые славны своими криминальными традициями, как та же Кубань. Поэтому, конечно, такие вещи – это очень плохо, но все равно наши волонтеры продолжат работу по тушению пожаров. И у нас уже в ближайшее время организуется противопожарная экспедиция в Астраханскую область, специально для охраны Астраханского заповедника совместно с сотрудниками заповедника и прилегающих к нему территорий, болотных угодий реки Волги, рассказал руководитель Лесного проекта "Гринпис в России" Алексей Ярошенко.

Наиболее масштабные лесные пожары случились в России летом 2010 года. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах страны возникла сложная пожарная обстановка. Торфяные пожары в Подмосковье сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах.

В начале августа 2010 года пожарами было охвачено около 500 тысяч гектаров в 20 регионах России. Торфяные пожары были зафиксированы в Московской, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. В этих пожарах погибли 53 человека, огнем было уничтожено 1200 домов, 127 населенных пунктов.​