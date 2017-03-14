Ингушетия: адвокат требует объявить в розыск полковника полиции

Представитель правозащитной организации "Зона права" Андрей Сабинин потребовал объявить в розыск начальника отдела полиции по Сунженскому району Ингушетии, которого подозревают в избиении задержанной.

Во вторник полковник Магомед Беков не явился на заседание суда, где должно было рассматриваться ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемый и еще два высокопоставленных сотрудника полиции пять часов избивали в отделении 39-летнюю женщину и ее 50-летнего супруга, требуя от них признаться в совершении преступления. Потерпевшая рассказала, что ей на голову надевали пакет и пытали током.

Дело было возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, сообщает "Зона права".