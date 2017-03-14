На выборах в Нидерландах среди фаворитов – Герт Вилдерс

В среду, 15 марта, в Нидерландах состоятся парламентские выборы. Основным соперником правящей консервативной Народной партии за свободу и демократию (VVD) премьера Марка Рютте стала крайне правая Партия свободы (PVV) ультранационалиста Герта Вилдерса, который выступает за запрет Корана и выход из Евросоюза.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что хочет, чтобы Нидерланды "стали первой страной, которая положит конец дурному популизму".

Вилдерс пообещал (если он займет пост главы правительства) закрыть границы для иммигрантов-мусульман, запретить продажу Корана, закрыть мечети. Примерно 5 процентов населения Нидерландов — мусульмане.

Герт Вилдерс не только основатель и глава "Партии свободы", он – её единственный член. Вилдерс, однако, представляет и пропагандирует взгляды определённой части общества, реальная доля которой станет известна по итогам выборов.

Следующие выборы, которые выявят новое соотношение политических сил – президентские во Франции в апреле–мае и парламентские в Германии в сентябре.