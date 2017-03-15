"Победа" подаст в суд на волейболиста, снятого с рейса из-за длинных ног

Авиакомпания "Победа" подаст в суд на занявшего не своё место в самолёте волейболиста Александра Кимерова. Об этом заявила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

12 марта в Самаре полиция высадила из самолёта спортсмена, рост которого 215 сантиметров после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок, сидевшей у аварийного выхода, где было больше места для ног. Стюардесса потребовала, чтобы он вернулся на кресло, указанное в билете. Кимеров пересел и вытянул ноги в проход, что также не понравилось членам экипажа. В результате на борт были вызваны сотрудники полиции, а рейс был задержан на 40 минут.

В интернете была создана петиция с требованием уволить стюардессу. В новоуренгойском клубе "Факел", за который выступает Кимеров, сообщили, что в суд подавать не будут, но ждут официальных извинений. В авиакомпании заявляют, что Кимеров был снят с рейса "из-за ярко выраженной агрессии и оскорблений членов экипажа".

Представитель "Победы" подчеркнула, что Кимеров нарушил правила авиакомпании, и извиняться перед ним никто не будет. Кроме того, в настоящий момент авиакомпания оценивает понесённый из-за задержки рейса ущерб и будет обращаться в суд за компенсацией.