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Новости

В 53 городах России поданы заявки на антикоррупционные акции протеста

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Гражданские активисты более чем в 50 городах России подали заявки на проведение акций протеста с требованием расследовать "коррупционные схемы" главы правительства Дмитрия Медведева, о существовании которых ранее заявили в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Как сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный, заявки на проведение акций, в частности, поданы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Уфе, Красноярске и Ростове-на-Дону. Накануне сам Навальный подал заявку на проведение антикоррупционного митинга в Москве.

ФБК 2 марта опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица главы правительства.

Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников провести протестные акции по всей России.

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