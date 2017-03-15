Переговоры по Сирии в Астане продлили в ожидании оппозиции

Межсирийские переговоры в Астане продлены еще на один день –стороны ожидают прибытия в среду вечером представителей отдельных группировок вооруженной оппозиции.

Представитель Министерства иностранных дел Казахстана сообщил, что некоторые повстанческие группировки согласились приехать. Однако до сих пор никто из них не подтвердил свое участие. Ряд группировок бойкотировали переговоры, обвинив правительство Сирии и Россию в несоблюдении режима прекращения огня.

В переговорах в Астане участвуют Россия, Турция и Иран. На них, в частности, рассматриваются вопросы размежевания экстремистских группировок и умеренной оппозиции. Предыдущие два раунда переговоров в Астане завершились без прорыва. Следующая встреча по Сирии на высоком уровне пройдет в начале мая этого года.