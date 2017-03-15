Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Северная Осетия: из дома чиновницы украли более 100 миллионов рублей

Сейф с деньгами, архивное фото

Сейф с деньгами, архивное фото

Смотреть комментарии

В Северной Осетии из дома местной чиновницы украли 100 миллионов рублей, 50 тысяч евро и ювелирные изделия на общую сумму в еще два с половиной миллиона рублей. Об этом сама пострадавшая – Лариса Алборова – заявила в полицию.

Как сообщает проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии", Алборова работает в управлении социальной защиты населения по Ардонскому району Северной Осетии. Ее муж – Валерий Габанов – является главой администрации данного района.

"Кавказ.Реалии" отмечает, что Габанов также является учредителем местной строительной компании "Велес", которая регулярно выигрывает многомиллионные контракты на госзакупки, в том числе проводит работы по заказу администрации Ардонского района.

Алборова утверждает, что похищенные из ее дома деньги принадлежат ее родственнице, которая якобы "копила их несколько лет". В краже, по данным полиции, подозревается 27-летний житель Северной Осетии. Мужчину объявили в розыск.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG