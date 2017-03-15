Украина потребовала отменить признание паспортов "ДНР" и "ЛНР"

Киев потребовал от России отменить признание документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Дарка Олифер.

По ее словам, отчуждение сепаратистами государственной и частной собственности на оккупированных территориях и так называемый "указ о границе" временно оккупированных территорий противоречит Минским договоренностям.

Ранее в среду Киев прекратил транспортное сообщение с подконтрольными пророссийским сепаратистам территориями Донбасса. Также Совет национальной безопасности Украины поручил Национальному банку и Службе безопасности в течение суток внести предложения по введению санкций в отношении дочерних отделений российских банков в стране.

1 марта самопровозглашенные республики Донбасса ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Спустя два дня сепаратисты объявили Киеву экономическую блокаду. Они пообещали переориентировать производство на российский рынок.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".