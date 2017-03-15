Томск: студентов обязали явиться на митинг, посвященный аннексии Крыма

В Томской области власти обязали обеспечить явку на митинг, приуроченный к годовщине аннексии Крыма, не менее 500 студентов и сотрудников Томского государственного университета. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение администрации региона сообщает ТВ-2.

В документе указаны "рекомендуемые лозунги" для митинга, в числе которых: "Счастливы вместе!", "Путин – спаситель Крыма и Севастополя!", "Россия – Крым – единство!". Акция запланирована на 18 марта – в этот день три года назад президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Крыма в состав страны. В Москве в митинге, приуроченном к годовщине аннексии полуострова, обязали участвовать студентов МГУ.

После аннексии Крыма в 2014 году страны Запада ввели санкции в отношении России. Киев признал полуостров "временно оккупированной территорией".