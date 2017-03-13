«Просто пришли люди «сверху»

Отмечать годовщину аннексии Крыма в этом году российские власти решили у главного университета страны. 18 марта на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Весна». Именно ради этого мероприятия на днях здесь были закрыты дощатыми настилами цветники. Администрация Президента России пыталась представить фестиваль как собственную инициативу студентов, а когда это не вышло, продемонстрировала, что не готова считаться с их мнением.

16 февраля представители Администрации Президента встретились с главами студенческих организаций МГУ, чтобы обсудить возможность проведения на площадке университета фестиваля «Ласточкино гнездо». Так изначально назывался концерт, приуроченный к 18 марта. Ласточка якобы символизировала в первую очередь весну, а не одну из главных достопримечательностей Крыма. Позже, когда студенты стали выступать против мероприятия, фестивалю дали новое название - просто «Весна», и добавили приставку «молодежный». Но изображение ласточки на рекламе мероприятия оставили.

Из стенограммы собрания 16 февраля можно выяснить, что студентам пообещали возможность согласовать с организаторами через своих представителей из Студенческого совета все детали фестиваля - выступающих исполнителей, конкурсы, палатки с едой. Если для согласия студентов нужно им что-то предложить, тоже не проблема: захотят – им построят спортивную площадку, захотят – договорятся о ремонте кампусов. Главное, чтобы учащиеся МГУ сами продемонстрировали свое желание провести фестиваль:

«Мы хотим, чтобы это действительно была ваша инициатива. Вы прямо не сомневаясь и ни с кем не согласовывая, даже с вашими наставниками - кажется, вы это можете себе позволить, исходя из всей истории взаимоотношения студентов и власти любых видов - вывешивайте на ваших сайтах, официальных, неофициальных, Вконтакте, в Фейсбуке, что мы обращаемся к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину с такой инициативой, чтобы у нас был такой молодёжный студенческий фестиваль, - просил студентов заместитель начальника управления по внутренней политике Администрации Президента России Тимур Прокопенко.

По словам заместителя председателя Студенческого совета Али Асадова, МГУ рассматривался лишь как одна из возможных площадок, где можно провести концерт, и «инициатива» нужна была, чтобы «за это мероприятие побороться». Студенческий совет разместил объявление о фестивале в своей группе в сети Вконтакте. Там же, для придания легитимности как бы общей инициативе, устроили голосование - хотят ли студенты МГУ, чтобы их университет стал площадкой для проведения подобного мероприятия.

Официальные результаты голосования, 3607 человек «за» и 2975 «против», вызвали много сомнений. Инициативная группа МГУ (общественная группа, созданная для защиты интересов студентов) выявила накрутку голосов в пользу проведения фестиваля. Голосовали люди, не имеющие никакого отношения к университету, со страниц, созданных недавно и не имеющих друзей. Асадов отрицает, что к накрутке, даже если она была, причастен Студсовет: «Среди студентов ходили разговоры как о накрутке голосов за проведение фестиваля, так и о накрутке против него. Ни к тому, ни к другому Студенческий совет не прибегал. Нашей целью было собрать масштабное мнение студентов».

В итоге «сбор масштабного мнения» вызвал бурную реакцию противников проведения фестиваля. Основных причин было две. Первая – шум и неудобства, которые всегда возникают при проведении подобных мероприятий у Главного здания, где помимо учебных помещений располагаются общежития и профилакторий. Так, в 2011 году во время проведения «Альфа-шоу» на неделю картонками заклеивали все окна, выходящие на смотровую площадку. А во время марафона Сбербанка в прошлом году жители главного здания проснулись в 8 утра под пение Димы Билана. Первыми, кто решил хоть как-то согласовать проведение мероприятия, были организаторы «Круга света», которые пообещали минимизировать неудобства. Впрочем, ночные репетиции все равно сопровождались ярким светом, бьющим в окна общежития, во время самого шоу жители не могли попасть в здание, и еще месяц после фестиваля с окон не снимали затемняющие пленки.

Вторая причина – идеологическая. Мероприятие приурочено ко «Дню присоединения Крыма,» которое поддерживают не все студенты. Многие не хотят, чтобы их университет, да еще от их имени, выступал инициатором такого праздника.

«Еще раз: сегодня Крым – это синоним политики? Да!», - выступала на собрании Студсовета студентка механико-математического факультета Анастасия, повторяя, что университет должен быть вне политики. Но уже на следующей встрече 22 февраля Асадов дал понять, что псевдодемократическая процедура голосования ни на что не должна была повлиять: «Мы совершили ошибку, знаете в чём? В том, что изначально нам сказали, что площадка выбирается, и город может принять любое решение. Для того, чтобы понять, можем мы выйти с инициативой или нет, было голосование запущено. Вот наша ошибка - что мы это голосование запустили».

Для Администрации Президента было важно не столько формальное согласие студентов на проведение фестиваля, сколько пропагандистский эффект: учащиеся главного вуза страны поддерживают концерт в честь присоединения Крыма. «Университету это навязали, просто пришли люди «сверху» и сказали, что будет так. С нами же готовы обсуждать только какие-то технические вопросы», - считает студент МГУ, попросивший не называть его имени.

Недовольные учащиеся потребовали переизбрания руководства Студенческого совета. Эта тема обсуждалась дважды: первый раз голосование не состоялось, потому что не было внесено в заранее согласованную повестку. На следующем заседании, которое прошло 6 марта, «было принято решение о нецелесообразности переизбрания действующего руководства Студенческого совета МГУ», уверяет Асадов.

Как рассказал Радио Свобода представитель Инициативной группы МГУ, Асадов посещает «Школу парламентаризма», которую организует «Молодая Гвардия» «Единой России» . Ее ранее возглавлял тот самый Тимур Прокопенко, посетивший университет с идеей проведения фестиваля «Весна». По словам того же собеседника Радио Свобода, Асадов уже не в первый раз продвигает мероприятия «Единой России» на базе МГУ. Симпатизируют кремлевской политике и другие активисты студенческих организаций. Даниил Лапин, представляющий в Студенческом совете факультет журналистики, регулярно размещает на своей странице в сети Вконтакте (там он использует псевдоним Ливингстон) совместные фотографии с чиновниками и представителями РПЦ. А в одной из записей он рассказал о просьбе «администрации» (вероятно, речь здесь идет об администрации факультета) подобрать «активных» студентов для участия в образовательном форуме «Таврида» (во многих отношениях наследнике «Селигера») в Крыму.

Впрочем, преподаватели МГУ уверяют, что учебный процесс в университете все еще остается вне политики: «В.И. Ленин говорил, что нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Поэтому политика есть всегда и в любом вузе, будь он американский, европейский или российский. Если вы спрашиваете о журфаке, потому что за весь МГУ я не могу говорить, то ему, по-моему, удается быть вне политики, настолько насколько это вообще возможно в нашем обществе, которое в целом политизировано. Мы «вне политики», потому никто нам, как преподавателям, не определяет повестку дня, никто не говорит, о чем, как и зачем разговаривать со студентами. И мы придерживаемся определенной нейтральности, потому что люди приходят сюда получать образование, а не некую политическую программу», - говорит доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Максим Бабюк.

Несмотря на то, что оформить проведение фестиваля “Весна” как низовую студенческую инициативу толком так и не удалось, мероприятие пройдет перед главным зданием МГУ 18 марта. На уступки учащимся все-таки пошли: световое шоу отменили, салют перенесли в другое место. А вот согласовать исполнителей не дали, также, видимо, не будет сдержано обещание обойтись на концерте без флагов и лозунгов: «молодежный фестиваль» многие СМИ называют «митингом-концертом». Разговоры о строительстве спортплощадки и ремонте зданий тоже утихли.

Подготовка к «митингу-концерту» идет полным ходом: 11 марта цветник перед Главным зданием МГУ был накрыт деревянным настилом. По словам заместителя директора Ботанического сада МГУ Александра Раппопорта, там росли всего лишь самые обычные однолетние цветы. Очевидно, благополучие простых цветов, когда нужно провести такое важное мероприятие - второстепенный вопрос, как и мнение простых студентов.