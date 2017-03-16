На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Марка Рютте

На парламентских выборах в Нидерландах побеждает партия премьер-министра Марка Рютте "Форум за свободу и демократию".

После обработки более 90 процентов избирательных бюллетеней она набирает свыше 21 процента голосов. Это позволит ей получить 33 депутатских мандата из 150. У крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса примерно 13 процентов голосов и 20 депутатских мест. Вилдерс уже признал поражение своей партии.

Для формирования правящей коалиции Рютте необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов. Накануне голосования он подчеркнул, что вероятность союза с Партией свободы Вилдерса равняется нулю.

Комментируя итоги выборов, Рютте сказал, что Нидерланды проголосовали против "вредного популизма", другими проявлениями которого в мире он назвал Брекзит и победу Дональда Трампа на выборах в США, передает Би-би-си.

Успех партии Рютте приветствовали в Германии и во Франции.