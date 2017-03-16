"Дело Маркво": Александра Гаврилова 5 часов допрашивали в СК

Литературного критика Александра Гаврилова 15 марта почти пять часов допрашивали в Следственном комитете России. Об этом Гаврилов написал в Фейсбуке. О чем шла речь на допросе, он не написал, отметив при этом, "что разошлись пока без потерь".

О том, что на 15 марта ему была вручена повестка на допрос, он ранее рассказывал "Открытой России".

10 марта у Гаврилова был обыск. Гаврилов проходит свидетелем по так называемому "делу Александрины Маркво", жены Владимира Ашуркова, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Александрина Маркво и Владимир Ашурков в 2014 году получили политическое убежище в Великобритании.

По версии следствия, компания Маркво "Бюро17" присвоила деньги, выделенные правительством Москвы на проведение мероприятий, в том числе "Книги в парках". По этому делу Маркво была заочно арестована. После обысков Гаврилов рассказал "Медузе", что в 2012 году оказывал проекту "Книги в парках" консультационную и организационную поддержку.

Следствие по делу Александрины Маркво активизировалось после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о "тайной империи" Дмитрия Медведева, писал РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Обыски прошли, помимо Гаврилова, у троих сотрудников "Бюро17".