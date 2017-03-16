Глава ВТБ высказался о своей роли "посредника" в деле Улюкаева

Президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал информацию источников телеканала "Дождь" о его роли при передаче денег "Роснефти" бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Костин заявил, что никогда не будет комментировать никакую информацию, основанную на неназванных источниках, и добавил, что "если был бы Трампом", назвал бы такие сообщения fake news. Их "делают только "помоечные СМИ", которые самые несчастные люди на земле", цитирует Костина "Интерфакс".

Накануне "Дождь" со ссылкой на знакомых Улюкаева сообщил, что бывший министр экономического развития передал просьбу о вознаграждении к главе "Роснефти" Игорю Сечину через своего друга, президента ВТБ Андрея Костина. Собеседники телеканала рассказали, что Костин отправился к Сечину и передал просьбу Улюкаева – премировать своих подчиненных за ту роль, которую они сыграли при приватизации "Башнефти".

Костин через своего знакомого сказал телеканалу, что это не так, на запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. Он помещен под домашний арест.