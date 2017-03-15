"Дождь" рассказал о посреднике при передаче Улюкаеву денег "Роснефти"

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев передал просьбу о вознаграждении к главе "Роснефти" Игорю Сечину через давнего друга, президента ВТБ Андрея Костина. Об этом рассказали телеканалу "Дождь" двое знакомых Улюкаева. По их словам, экс-министр требовал, чтобы его подчиненные получили премии за ту роль, которую они сыграли при приватизации "Башнефти".

По данным "Дождя", за организацию приватизации "Башнефти" "ВТБ-капитал" получил из бюджета 30 миллионов долларов. Улюкаев якобы был недоволен этой выплатой, поскольку считал, что банк не организовывал сделку – "Роснефть" сама заявила о намерении купить "Башнефть".

По словам источников, Улюкаев рассказал о своем недовольстве главе ВТБ Андрею Костину и попросил передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые готовили проекты распоряжений правительства, доклады президенту и премьеру.

Костин через своего знакомого сказал телеканалу, что это не так, на запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

О том, что между Улюкаевым и Сечиным был "посредник" - глава крупного госбанка - ещё в ноябре прошлого года со ссылкой на источник в спецслужбах писал "Росбалт".

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. Он помещён под домашний арест.