ЦБ: пенсионная реформа поможет россиянам со "слабостями характера"

Новая система индивидуального пенсионного капитала поможет россиянам со "слабостями характера" накопить на "достойную старость", не тратя деньги на текущие потребности, заявил на пенсионном конгрессе первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.

"Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но тронуть их нельзя. Это очень важно", –​ цитирует Швецова агентство RNS.

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщило, что правительство России рассматривает возможность повышения налогов для граждан, которые отказываются от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

В сентябре минувшего года Министерство финансов и Центробанк предложили реформировать пенсионную систему в России. Реформа основана на индивидуальном пенсионном капитале и может быть запущена в 2018 году. Эксперты неоднократно высказывали опасения, что она может отразиться на беднейших слоях населения, у которых недостаточно доходов, чтобы делать пенсионные накопления.