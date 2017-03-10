СМИ: отказ от взноса на пенсию может привести к повышению налогов

Правительство России рассматривает возможность повышения налогов для россиян, которые отказываются от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).Об этом в пятницу пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Собеседники издания отмечают, что чем больше взносов будет перечислять работник в ИПК, тем ниже у него будет ставка налога на доходы физических лиц. Для не желающих платить налог повысят до 15 процентов. Сейчас он составляет 13 процентов.

По словам одного из чиновников, пока идея обсуждается только внутри министерства экономического развития.

Эксперты предупреждают, что инициатива Минэкономразвития негативно отразится на беднейших слоях населения, у которых недостаточно доходов, чтобы делать пенсионные накопления. Кроме того, система ИПК, по замыслу властей, должна быть добровольной.

Предложенная ранее реформа пенсионной системы России, которая основана на индивидуальном пенсионном капитале, может быть запущена в 2018 году.