Власти Москвы отменили конкурс на строительство школы рок-н-ролла

Департамент строительства Москвы постановил отменить конкурс на проектирование спорткомплекса школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники" на Трехгорном Валу. Приказ опубликован на портале госзакупок.

О том, что здание музыкального училища и школ собираются снести, чтобы построить комплекс акробатического рок-н-ролла, стало известно в конце февраля. 9 марта родители и выпускники музыкальных заведений, находящихся в этом здании, обратились к президенту России с просьбой не допустить закрытия Государственного училища духового искусства (ГУДИ), детской музыкальной школы им. Блажевича и Хоровой школы им. Чеснокова.

Строительство школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники" должен был курировать сын главы Росгвардии Роман Золотов. Согласно проекту, строительство школы должно было обойтись городскому бюджету в 528 миллионов рублей.

Разговоры о сносе здания ведутся не первый год. В 2013 году эта инициатива не была одобрена. Сейчас директором спортшколы является Татьяна Быстрова, первый тренер по акробатическому рок-н-роллу Катерины Тихоновой, которую ряд СМИ называет дочерью президента Владимира Путина.