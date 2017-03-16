Взятка-2016 в России: рост 75%

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75 процентов и составил 328 тысяч рублей. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал Андрей Курносенко.

Ранее в МВД сообщали, что в 2015 году средняя взятка в России составляла 188 тысяч рублей.

Коррупционные схемы постоянно меняются, отметил Курносенко. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, сказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьера Дмитрия Медведева. Навальный обвинил главу правительства России в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица премьера. Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта провести протестные акции по всей России.

Россия по итогам 2016 года заняла 131-е место в Индексе восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Всего в рейтинге указаны 176 стран.

Как коррупция влияет на развитие России – обсуждают Илья Шуманов, заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл – Россия", Владислав Наганов, член Центрального Совета Партии прогресса, депутат Совета депутатов городского округа Химки Московской области, ранее волонтёр Фонда борьбы с коррупцией, Максим Круглов, эксперт Антикоррупционного центра партии ”Яблоко”.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.