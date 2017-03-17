Депутаты не будут спрашивать Медведева о расследовании Навального

Депутаты Государственной думы России не поинтересовались письменно и не планируют задать премьеру Дмитрию Медведеву устный вопрос по посвященному ему расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом рассказали телеканалу "Дождь" представители всех четырех фракций нижней палаты российского парламента.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что депутатов не интересуют "вольные фантазии Навального". Замглавы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что у парламентариев есть более важные вопросы к правительству, а "не какие-то фейковые новости".

В ЛДПР заявили, что избиратели партии не интересуются расследованием Навального. В КПРФ считают, что доклад ФБК не относится к отчету правительства и вопросы по нему должны задаваться в ходе парламентского расследования.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дорогостоящей недвижимости премьера Дмитрия Медведева. Навальный обвинил главу правительства России в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют доверенные лица премьера. Ни Медведев, ни его представители не прокомментировали эту информацию. В связи с этим Навальный призвал своих сторонников 26 марта провести протестные акции по всей России.