В Томске заблокировали двери квартир сотрудниц штаба Навального

В Томске в ночь на пятницу неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – Алены Хлестуновой и Ксении Фадеевой.

После того, как активистки смогли выбраться из своих квартир, они обнаружили, что их машины также повреждены. Автомобиль Хлестуновой закрасили черной краской, а в глушитель залили монтажную пену. Фадеевой также закрасили окна и прокололи колеса. Фадеева вызвала полицию.

Открытие штаба Навального в Томске должно состояться в пятницу, 17 марта. На нем планирует присутствовать сам оппозиционер. Это уже восьмой региональный предвыборный штаб Алексея Навального, который в декабре объявил о намерении выдвинуться в президенты в 2018 году.

Ранее монтажной пеной были залиты двери штаба Навального в Нижнем Новгороде. В Уфе Навального, который приехал на открытие своего штаба, встретили люди с табличками с надписью "Агент США" и изображением оппозиционера на фоне американского флага.