Юмор с двойным дном

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в своем фейсбуке высмеяла исследование "Центра стратегических коммуникаций НАТО", в котором российские юмористические передачи, в частности, "Клуб веселых и находчивых", названы "инструментом политической стратегической коммуникации". "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Рева названы информационно-стратегическими подрывниками" – написала она, упомянув известных российских актеров комедийного амплуа, прошедших КВНовскую школу. На следующий день после публикации доклада ему посвятили шоу "Время покажет" на "Первом канале", в котором ведущий КВН Александр Масляков, члены жюри и участники "Клуба веселых и находчивых" потешались над выводами доклада – о том, что содержание КВН тесно связано с актуальной информационной повесткой российского телевидения.

"Научно-инновационный центр стратегических коммуникаций НАТО" был открыт в Риге в 2015 году для "исследований и разработки рекомендаций по нескольким направлениям коммуникации – информационным и психологическим операциям, общественным отношениям и пропаганде". В организацию входят эксперты из разных стран, она аккредитована при НАТО, но формально не входит в Северо-Атлантический Союз и не подчиняется его структурам или властям какой-либо из входящих в Союз стран. Исследование о юмористических шоу на российском телевидении, отмечается в его начале, было сделано по заказу Министерства обороны Латвии.

В 150-страничном материале (полный текст, англ., .pdf) подробно разбираются не только выпуски КВН. Целая глава в нем посвящена, например, сравнительно новому для российского телевидения жанру – вечерним юмористическим шоу, таким, как "Вечерний Ургант" или вернувшийся недавно на экраны "Прожекторперисхилтон". По мнению автора этой части исследования, профессора Латвийского университета в Риге Сигиты Струберга, такие передачи часто становятся составной частью информационных кампаний российского правящего режима, например, когда нужно высмеять или дискредитировать в глазах зрителей того или иного западного лидера.

В случае с КВН все немного по-другому – это формат не только телевизионный, но и "оффлайновый", как игра "Что? Где? Когда?". Он имеет богатое советское прошлое и обладает культовым статусом сразу для нескольких поколений россиян. Бессменный ведущий КВН Александр Масляков, говорится в докладе, имеет тесные связи с Кремлем: российские власти помогли ему со строительством собственного концертного зала в центре Москвы, спонсировали соревнования КВН за рубежом, высокопоставленные чиновники (включая Путина) не раз лично посещали игры, а сам Масляков получил от Путина орден "За заслуги перед отечеством" III степени. Согласно данным расследования российского Forbes, доход принадлежащей Маслякову компании "АМиК", которая продает "Первому каналу" права на показ шоу, составляет около 3,5 миллионов долларов в год. "КВН" входит в тройку самых популярных юмористических передач на российском телевидении.

Сотрудничество КВН и Кремля выгодно для обоих, говорится в исследовании "Центра стратегических коммуникаций". Руководство проекта получает больше доходов, власть получает прямой доступ к стратегически важной аудитории, которая предана ей и готова распространять все увиденное дальше, например, в социальных сетях.

В исследовании отмечается и тесная связь КВН с армейскими структурами. В этом контексте в нем упоминаются "Армейская лига КВН" (в январе Александр Масляков даже встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу и получил от него орден "За укрепление боевого содружества").

Именно из-за особенного положения КВН в ряду прочих юмористических программ посвященная ему часть исследования вызвала столь бурное обсуждение в российском обществе и даже заставила отреагировать официального представителя МИДа России Марию Захарову – считает автор главы о КВН в рамках исследования "Стратком смеется" ("Stratcom Laughs"), доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис. В разговоре с Радио Свобода Денис отвечает на насмешки Марии Захаровой и рассказывает о том, почему юмор порой надо воспринимать и анализировать со всей серьезностью.

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– О чем на самом деле идет речь в докладе "Стратком смеется"? Действительно ли там, как пишет Мария Захарова, говорится о российских юмористических шоу как о "подрывных"?

– Критика и попытка дискредитации – это совершенно нормальная реакция со стороны Марии Захаровой. Я бы удивилась, если бы Мария Захарова сослалась бы не на Реву и Галустяна, а сказала бы, условно: "Вот Михаил, он занимается работой над горячими когнитивными процессами. Вы совершенно правы. Только мы бы хотели уточнить, что «Армейские лиги КВН», встречи с министром обороны проходили тогда-то и тогда-то". Вот это бы удивило. А все остальное, реакция той же Марии Захаровой – это было вполне предсказуемо. Вырванные из контекста цитаты, не совсем верный перевод. Это та реакция, которая была.

– Каков же тогда этот контекст? Насколько я понимаю, в вашем исследовании российские шоу юмористически-развлекательного характера действительно поставлены в контекст информационной войны, мягкой силы, которую Россия стремится использовать против Запада. Это так?

– Там нет слова "война". Это стратегическая, политическая коммуникация. Стратегической, политической коммуникацией занимаются и в мирное время. Это то, что вы сказали – мягкая сила. Уже лет 10 я занимаюсь исследованием политической коммуникации. Обычные исследователи концентрируют внимание на "хард-контенте" – это новости, дискуссии. Но отдых никто не отменял, и у исследователей тоже. Да, я смотрю КВН. Не в окопах и в каске, а дома, в домашних тапочках, сидя в удобном кресле. А на полке у меня стоит высшая награда Латвийской Лиги КВН. Как и миллионы русскоязычных, я тоже играла в КВН. И у меня осталось много знакомых и приятелей там. Правда, это было лет 20 назад.

КВН – это что-то очень особое, особое именно для русскоязычной аудитории

Сейчас исследования "тяжелого содержания" и изменение "софт-контента" начали складываться в один паззл. Пример – как перед 2010 годом изменился информационный фон вокруг президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это было настолько очевидно, что я стала уделять этому все больше и больше внимания. И тогда я обратилась к теории, где увидела, что об использовании юмора в стратегической коммуникации написаны тысячи страниц. Это не только XXI век. Это и ХХ век, и ране – начиная от Аристотеля. Это и мирное время, это и война. И, конечно, эта тема не могла не заинтересовать. Почему КВН... Наверное, можно процитировать кого-то из тех, кто последние дни комментировал эту историю. КВН – это "святое". Даже вчера Первый канал явно сменил главную тему эфира. Очевидно, что планировались выпуски про "Крымнаш", а получилось, что львиная доля ушла на "КВН наш". Потому что действительно КВН – это что-то очень особое, особое именно для русскоязычной аудитории. Мне была поставлена задача описать это явление для не русскоязычной аудитории, и было довольно сложно. Потому что очень многие не слышали, не смотрели, не говоря уже о том, что когда-либо играли в КВН. Я нашла другие англоязычные исследования про КВН. Нынешнее –далеко не первое, в том числе, о стратегической роли КВН.

– В чем же заключается эта стратегическая роль КВН, особенно в последние годы, начиная с момента аннексии Крыма, с войны в Донбассе?

– Здесь, наверное, важны даже не мои цитаты, а цитаты, например, министра обороны России. Я уже сдала свою публикацию редакторам и после этого увидела новость о том, что Александр Васильевич Масляков получил очередную околокремлевскую награду, на сей раз из рук министра обороны Шойгу. И вот министр, например, благодарит Александра Васильевича Маслякова за его вклад в рост патриотизма. Фактически сам министр обороны признает: да, мы используем КВН, или КВН помогает нам, чтобы повышать патриотизм. Что такое патриотизм? Патриотизм – это ценность. Формируется ценность, формируется общественное мнение. Что такое формирование общественного мнения? Это, как вы говорите, мягкая сила. Что такое мягкая сила? Это составная часть политической стратегической коммуникации. Этого никто не скрывает, и в России тоже.

Сам министр обороны признает: да, мы используем КВН, чтобы повышать патриотизм

Дальше. Например, последний сочинский фестиваль КВН. Я тоже уже сдала исследование, сижу в том самом кресле, о котором я вам сказала, смотрю КВН и вижу разговор между Александром Васильевичем Масляковым и его сыном, Александром Александровичем Масляковым, где они обсуждают, что, да, в последнее время все больше и больше нужно "работать с армейскими". Точную цитату не повторю, но они об этом говорят. Дальше. Вчера подключили Первый канал, где была дискуссия на тему КВН. И Гусман, человек, который много лет просидел в жюри, у него были разные околокремлевские должности, говорит о том, что КВН – это "наш Голливуд", а до этого он говорит, что Голливуд – это мягкая сила. Фактически они этого не отрицают. Что меня, может быть, приятно удивило и порадовало в этой ситуации, это то, что и в высказываниях, и в комментариях людей, которые, я подозреваю, не видели схемы исследования и не читали его, видно, что они начинают критически думать об этом явлении. Та реакция, которую вызвала новость с вырванными и перевранными в переводе цитатами, она, безусловно, сделала дело. Она заставила людей задуматься о том, что в юморе может быть двойное дно, нужно мыслить критически, когда смешно – тоже.

– Каковы основные нарративы этих шоу, которые используются в рамках "мягкой силы"? Высмеивание и уничижение западных лидеров? Эти шутки направлены больше на внутреннюю российскую аудиторию, или на русскоязычных граждан, которые живут в соседних с Россией странах?

– Если мы говорим конкретно об этом исследовании, общего анализа нарративов не было. Такой задачи не стояло. Понятно, что основная аудитория именно внутренняя – это для российской и русскоязычной аудитории. Понятно, что идет очень четкая корреляция с информационной повесткой, хотя иногда довольно сложно понять, что появляется в КВН в качестве элемента этой повестки. Потому что это было где-то в новостях? Почему какие-то вещи дублируются, какие-то вещи убираются? Деконструировать это довольно сложно. Далеко не весь КВН построен на политических шутках, на шутках про лидеров. Но есть определенные команды, которые уделяют больше времени именно такому юмору.

– Политических лидеров – как своих, так и зарубежных – часто высмеивают не только на российском телевидении. В чем кардинальное отличие такого юмора от карикатур на западных лидеров, которые демонстрируются в российском телеэфире?

– Понятно, что с середины 80-х ХХ века мы начали говорить про инфотейнмент. Это когда информационный жанр очень четко пересекается с жанром развлечения. Есть такие программы, где идет и информационная составляющая, и развлечения, применяется и одно, и другое. Я ни в коем случае не заявляю, что только одна страна делает так. Юмор используется для формирования общественного мнения. Формирование общественного мнения – это то, чем занимаются политики. Они должны как-то формировать общественное мнение своих избирателей. Шутят и про Трампа, и про Хиллари Клинтон, и про Саркози. Да, это инструмент формирования общественного мнения. Это не уникально, в России не изобрели ничего уникального. Почему из этого исследования, как мне кажется, именно КВН попал в заголовки новостей? Потому что КВН уникален. Не использование юмора уникально, уникален сам КВН как система, как сеть.

– Мария Захарова, по вашему мнению, права в чем-то, когда говорит, что КВН описывается в вашем исследовании как некая угроза Западу?

– Она говорила лишь о Галустяне и Реве как "подрывниках". В исследовании не говорится об угрозе. В исследовании говорится о том, что есть такая система, которая работает так и так. При этом руководящие люди в этой системе имеют такие и такие связи. Причем я ссылаюсь на исследование Forbes 2013 года. Совсем недавно, когда я уже сдала исследование, телеканал "Дождь" показал совершенно замечательный сюжет. Мы видим, что названного Марией Захаровой "подрывником" Галустяна, который показывает, как он репетирует номер – пародию на Рамзана Кадырова, но перед эфиром он показывает эту пародию самому Рамзану Кадырову.

– В Прибалтике, в частности в Литве, где вы живете, у людей есть возможность смотреть российские юмористические шоу, в том числе КВН?

– У меня нет точных данных по популярности КВН в странах Балтии. Но я вижу, что в сетке программного вещания КВН стоит в прайм-тайм, когда можно собрать максимальное количество зрителей. Первый балтийский канал ретранслирует эти шоу в эфире. Они есть. У нас есть еще один сосед, к которому сейчас привлечено внимание – это Белоруссия. Например, в Белоруссии из КВН вырезались шутки. Программа стояла ниже в эфирной секте, и из нее довольно часто вырезались шутки про Лукашенко. Очень много таких случаев было цензуры, но все-таки это авторитарный режим. В Латвии, Литве и Эстонии есть свои лиги КВН, молодежь играет. Мы знаем, что это такое, мы шутим, мы смеемся вместе.

– Вы сказали о цензуре. При просмотре нынешних российских выпусков КВН, чувствуется, что там есть какая-то цензура?

– Для того чтобы узнать, как работает КВН, у меня есть свои инсайдеры, но есть и абсолютно публичные данные: как выглядит редактура, как выглядит работа каждой лиги, как происходят показы номеров, как происходят рекомендации по номерам, как определенные авторы пишут разным командам, как и с какими авторами происходит сотрудничество. Конечно, в публичное пространство еще больше инсайда выдало то, что произошел раскол с одним очень мощным игроком на поле юмора, с Украиной. Потому что сейчас в Украине действует Лига смеха. Это соревнование, которое, в принципе, похоже на КВН. Во главе его, по крайней мере, вначале стоял господин [Андрей] Чивурин, который очень много лет появлялся в эфирах Первого канала сначала как игрок, потом объявлял счет, кто как проголосовал. Он был очень близок к верхушке КВН. И вот сейчас – раскол. Журналистам рекомендуют, когда они делают расследование, найти кого-то, как говорится, из бывших работников. Они обычно очень хороший источник информации. И вот эти бывшие работники в абсолютно открытом доступе рассказывают о том, как происходит это производство юмора. Там тоже можно почерпнуть очень много интересного о том, как строится выступление.

Есть, например, определенная связь шуток с новостями Первого канала

Еще одно понятие. Вы используете слово "цензура". Я, наверное, воспользуюсь словом "самоцензура". Потому что, когда ты идешь куда-то на условиях чего-то, ты должен понимать правила игры, то есть темы. Если ты молодой автор, или ты молодой человек, который хочет в этой системе добиться каких-то определенных успехов, то ты должен понять этот алгоритм. И в этом алгоритме, понятно, что есть, например, определенная связь шуток с теми же новостями Первого канала. Ты пройдешь несколько кругов редактуры. И все дальше и дальше ты понимаешь, как работает определенный алгоритм. Я не говорю ни в коем случае в рамках исследования, что есть список шуток, которые присылаются из Кремля, хотя, наверное, молодым командам это было бы большое подспорье, если бы что-то такое классное профессиональное им присылали... Возможно, и есть.

– Вы много этих выпусков посмотрели за последнее время. О Путине сейчас можно шутить в КВН или нет?

– О Путине шутили в КВН, и про НАТО шутили в КВН. У меня есть любимая шутка про НАТО. Это КВН 1999 года - сборная Санкт-Петербурга. И такая шутка. Они говорят: "Да, мы должны сказать международным структурам, НАТО, американцам свое веское слово". И в это время Дмитрий Хрусталев поднимает плакат, и на плакате написано "SOS!". И команда кричит: "Помогите!". Вот такие шутки были про НАТО в 1999 году. Смогли бы они сейчас так пошутить? Ну, если бы это было оправдано какой-то стратегией. Возможно, они и могли бы так пошутить. Но даже вчера... Понимаете, в психологии это называется "биполярное расстройство". Вчера, в программе "Время покажет", по-моему, была команда "Союз". Ее капитан участвовал в программе. И ему задают вопрос: "А как происходит утверждение шуток?" – фактически тот же вопрос, который вы мне задали. И тут же ему говорят: "Но смотрите, здесь сидит Александр Васильевич!". Хорошо, шутка. И тут человек начинает рассказывать, что "у нас происходит редактура", но потом "все утверждает Александр Васильевич Масляков". Это они сами говорят. Милитаризация КВН. Они связаны с армейскими все больше, об этом говорил сам Масляков, и вчера в эфире, и во время фестиваля в Сочи. Шойгу говорит про патриотизм, про роль КВН в армейской жизни. Гусман говорит про "мягкую власть". То, что написано в нашем исследовании, не отвергается, даже более того, это все подкрепляется теперь цитатами тех людей, которые изначально говорят, что они смеются над этим, а потом фактически в той же терминологии из политической стратегической коммуникации они называют эти процессы теми же самыми словами, которыми они названы у нас.

– И все-таки я бы хотел понять. Сейчас в Европе в одной стране за другой создаются ведомства по борьбе с российской пропагандой, по борьбе с информационным влиянием России. Можно ли говорить о том, что этот раздел контента, юмористические шоу, тоже представляют собой некую, может быть, скрытую угрозу, которой надо как-то противостоять?

– Я знаю одно средство, которое поможет противостоять разным угрозам – это критическое мышление. Его следует развивать. Критическое мышление и медиаграмотность. Люди должны понимать, что контент стоит денег, что за ним кто-то стоит, тот, у кого есть власть или тот, у кого есть деньги. Значит, он преследуют какие-то свои интересы. Зрители, слушатели, читатели должны это понимать. Надо уже как-то с детства детям рассказывать, как это происходит. Например, как происходит монтаж - как можно взять с одного кусочка видео, голос с другого и это совместить. Также можно рассказывать, какие манипуляции можно делать, конструируя сообщение. Хотя бы как наше с вами интервью сейчас. Как оно конструируется, и как его можно деконструировать, то есть как его можно разобрать на кусочки, посмотреть, что закодировано в нашем с вами общении. Когда мы смотрим новости, мы понимаем – "а может быть, там что-то такое есть?". Может быть. А когда мы смотрим сериал, то мы уже расслабляемся. Нам кажется – ну, подумаешь, это же сериал, отдых. А там в пузырьках шампанского, в бокале, в руках какого-то главного героя могут отражаться и какие-то визуальные образы и, конечно же, формироваться ценности. Мы живем в сложное время. Но когда я говорю про КВН (этого нет в докладе) мы понимаем, что система меняется вместе с властью. Какие взаимоотношения с властью, как они строятся у КВН? Мы, действительно, видим изменения. Почему Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца больше нет даже рядом с КВН? А они были яркие звезды КВН! Они были какое-то время и рядом с жюри. А потом они не просто исчезли из системы КВН, они исчезли из российского эфира. ОСП-студия. Какие они делали потом прекрасные вещи, еще до того, как появились разные другие структуры выходцев из КВН.

Посмотрим на Лигу смеха. Как сейчас действуют украинские кэвэнэнщики, яркие команды, очень яркие команды. Как они сейчас не дают фактически действующему российскому режиму абсолютно управлять КВНом. Они показывают, что КВН не только ваш. Это очень дорого – одна, две, три, шесть минут эфира на Первом канале. Это дорого не только с точки зрения производства контента, это дорого и с точки зрения формирования общественного мнения. Потому что если мы посмотрим на рейтинг КВН, это очень популярная программа. Но что интересно, популярность у КВН начинает падать. Хотя даже несмотря на это, КВН все равно остается очень популярным продуктом и явлением. И, действительно, он дает очень многим молодым людям очень хороший жизненный старт, хотя бы опыт выйти на школьную сцену.

– Вы говорите, что популярность КВН падает. Это может быть связано с тем, что зритель чувствует, что шутки втиснуты в утвержденные идеологические рамки и это его отвращает от просмотра любимой передачи?

– Я думаю, что это надо рассматривать как более общую проблему. Падает, меняется популярность и самого Первого канала, возрастает критическое мышление. Зритель, наверное, не мог не заметить двухчасовые выпуски новостей, когда они растягивались, потом затягивались, все остальные изменения, которые в последние годы были на том же федеральном Первом канале. С другой стороны, это довольно типичная тенденция не только для России. Падают рейтинги именно телевизионных программ. Мы смотрим тот же самый контент, но уже в интернете, и говорим, что мы не смотрим телевизор – хотя посмотрели какую-то кэвээновскую шутку, которая до этого была в телеэфире.