Адвокат видеоблогера Соколовского обратился к патриарху Кириллу

Алексей Бушмаков, адвокат видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, обратился к патриарху Кириллу с просьбой ответить на вопрос, считает ли он оскорбительным для себя ролик под названием "Патриарх Кирилл, ты п...", который был опубликован на YouTube-канале Соколовского в мае 2016 года. Обращение Бушмакова опубликовано в Фейсбуке.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре прошлого года после публикации видео, на котором он играет в мобильную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Молодого человека обвинили в оскорблении чувств верующих. Ролик под названием "Патриарх Кирилл, ты п...", в свою очередь, по версии следствия, "содержит признаки возбуждения ненависти к духовенству", а также "унизительные оценки" в отношении главы Русской православной церкви.

В видеоролике о патриархе Кирилле Соколовский заявляет, что некоторые высказывания и призывы главы РПЦ противоречат его собственному образу жизни, а также 14-й статье Конституции, согласно которой Россия является светским государством.