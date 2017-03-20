Убить ножом

18 марта в московском СИЗО-5 погиб исполнительный директор по контролю качества и надежности корпораций Роскосмоса Владимир Евдокимов. В три часа утра сокамерники нашли его мертвым с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Евдокимов находился под стражей с декабря прошлого года. В Басманном суде обвиняемый и его защита просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог в 30 миллионов рублей. За своего топ-менеджера вступалось и руководство Роскосмоса. Но следствие убеждало суд, что Евдокимов скроется, уйдет от ответственности, сможет повлиять на свидетелей, в общем, излагало все привычные аргументы.

55-летнего топ-менеджера обвиняли в крупном мошенничестве. Журналисты писали, что в бытность заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2007–2009 годах Евдокимов мог участвовать в махинациях с поставками оборудования в ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ". По версии Следственного комитета, в результате подмены дорогих комплектующих дешевыми было похищено не менее 200 миллионов рублей. Евдокимов своей вины не признавал.

В день гибели адвокат Елена Капчинская написала в Facebook: "Сегодня в СИЗО погиб мой подзащитный, топ-менеджер огромной государственной корпорации. Три ножевых ранения в камере. Доктор наук, большой руководитель, обвиненный в совершении сомнительного экономического преступления, события почти десятилетней давности. "Белый воротничок" высокого полета, интеллектуал, в вину которого не верит никто, в следственном изоляторе как убийца, насильник. За него просили, ходатайствовали большие, уважаемые заслуженные люди... Он был настолько опасен для общества? Почему так навязчиво желание упечь всех в тюрьму и почему так бесцеремонно отношение к человеческим судьбам? Мера пресечения – не наказание, а помощь правосудию вроде. Приговора еще нет!!! Системе надо было унизить тюрьмой человека, который ни от кого (!!!!!!) не скрывался. Разве домашний арест не достигает цели меры пресечения? Убит в тюрьме. Кто ответит? Следователь, судьи, штамповавшие шаблонные постановления? Больше 20 лет адвокатской деятельности, но привыкнуть к этому невозможно…"

Вскоре адвокат удалила свой пост.

В первые часы после того, как о гибели топ-менеджера стало известно, пресс-секретарь московского Управления федеральной Службы исполнения наказаний заявил, что речь идет о самоубийстве. Но вскоре было возбуждено дело по статье "Убийство". Сейчас в СИЗО-5 проходят следственные мероприятия, камера, где погиб Евдокимов, опечатана, и членам Общественной наблюдательной комиссии, которые пришли в СИЗО, чтобы поговорить с сокамерниками погибшего, дают строго дозированную информацию. Очень скоро сокамерников Евдокимова раскидают по другим камерам (их было 11 человек), с ними поработают оперативники, и правду о том, что произошло в камере №600 в ту ночь, узнать будет очень трудно.

СИЗО-5 считается в Москве образцовым СИЗО. Именно туда помещают обвиняемых, которых экстрадируют из-за границы по запросу российской Генеральной прокуратуры. Генпрокуратура дает гарантии западным судам, что в этом московском СИЗО с арестантами ничего криминального произойти не может. Но случай Евдокимова, кажется, навсегда изменит эту практику.

Как получилось, что в камере оказался нож? Почему Евдокимов, который ранее сидел на спецблоке с обвиняемыми по экономическим статьям (где у него, скорее всего, не было мобильного телефона), месяц назад был переведен на другой этаж в более населенную общую камеру? Адвокат говорит, что на условия содержания и на сокамерников он не жаловался. Глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, что Евдокимов мог стать объектом межкамерной разработки. Его специально перевели в общую камеру, там он раздобыл себе мобильный телефон, по которому разговаривал, не зная, что за ним наблюдает тюремный агент. И оперативникам стало известно, пишет Романова в ФБ, "что в процессе такого телефонного разговора он мог кому-то сказать: "Вытаскивайте меня, или... Я тут один за всех вас париться не собираюсь". Или что-то в этом духе".

И тогда его решили убрать. Возможно такое? А почему бы и нет? В эту версию укладывается и комментарий источника "Интерфакса": "Евдокимов мог стать жертвой недоброжелателей, которые опасались, что он дал против них показания по нескольким эпизодам, "не связанным с деятельностью ракетно-космической отрасли, и раскрыл следствию их преступные схемы".

Убить ножом в общей камере и назвать это самоубийством – такого еще не было

Смерть обвиняемого в СИЗО при сомнительных обстоятельствах – это не новость. В январе 2010 году в общей камере "Бутырки" на простыне повесился бывший гендиректор саратовского завода "Серп и молот" Алексей Максимов, его обвиняли в организации убийства прокурора города Евгения Григорьева. Тогда тоже много писали о том, что Максимова убили: он-де во время допросов назвал фамилии высокопоставленных людей из органов, которые могли быть причастны к разным криминальным событиям в Саратове. В декабре 2016 года в московском "Кремлевском централе" – СИЗО 99/1 повесился фигурант дела губернатора Гайзера Антон Фаерштейн. Его адвокаты рассказывали: следствие оказывало на него сильное давление и, по сути, довело его до самоубийства. Но ни в первом, ни во втором, да и в десятках других таких случаев ни родственники, ни адвокаты не добивались полноценного расследования.

Подобную попытку в 2009 году после гибели Сергея Магнитского в "Матросской тишине" предприняли члены ОНК Москвы первого созыва. Они провели общественное расследование, им удалось восстановить картину последних часов жизни юриста Hermitage Capital, но они не нашли ответа на вопрос, была ли его смерть насильственной или Магнитский умер в результате врачебной халатности.

История гибели топ-менеджера Роскосмоса уникальна. Тех, кто подослал к Владимиру Евдокимову убийцу или убийц, абсолютно не волновало, как это будет выглядеть со стороны. Заказчики его устранения были абсолютно уверены в том, что "концов" не найдут. Никого не накажут, сокамерники будут молчать, все пройдет гладко, следователи согласятся с версией самоубийства.

Как вообще такое возможно? И на что похожа эта российская тюрьма, в которой можно вот так спокойно убить достаточно богатого человека, топ-менеджера госкомпании, и никого за это не накажут? Разве что уволят начальника СИЗО, да и то вряд ли, ведь он может что-то рассказать…

Несколько лет назад я писала об истории осужденного Игоря Гершовича, которого посадили за мошенничество, а потом, когда он отказался отдать свой дачный участок лицам, близким к следствию, против него возбудили новое дело – обвинили в избиении и смерти "сокамерника", одинокого человека без определенных занятий, с которым он в камере не сидел ни дня и которого на самом деле убили сотрудники СИЗО. Это я к тому, что в тюрьме можно все. И абсолютно неважно, кто ты – топ-менеджер госкорпорации или никому не известный бомж. Но убить ножом в общей камере и назвать это самоубийством – такого еще не было!

Дальнейшее развитие событий, безусловно, зависит от адвокатов погибшего, его семьи и его коллег. Если они не станут добиваться полноценного расследования и не назовут имена тех, кто мог быть заинтересован в гибели Евдокимова, то подобные смерти продолжатся. Большую роль в расследовании этого дела могли бы сыграть и члены ОНК Москвы. Правда, я мало чего жду от этого состава комиссии: в 2009 году была совершенно другая комиссия. Ее председатель Валерий Борщев немедленно после известия о гибели Магнитского начал вместе с коллегами общественное расследование.

Сегодня ситуация иная: прошло уже два дня, но мы не слышали заявлений председателя ОНК Москвы Вадима Горшенина. На своей странице в Facebook этот новоиспеченный правозащитник, по совместительству генеральный директор сайта "Правда.ру", написал пост следующего содержания: "Какое-то время следствие будет разбираться в убийстве (или самоубийстве – есть ведь и такая версия) топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. И это важно. С другой стороны, намного важней представляется понять причины. А она, как нам кажется, заключается в немотивированных со стороны переводах заключенных из одной камеры в другую. Евдокимов ранее сидел в камере со своими сверстниками, по большей части. Месяц назад его перевели в камеру к молодняку. Почему, в связи с чем, не ясно, мы можем только догадываться. Давление следствия? Неоплата оперативным работникам СИЗО камеры поспокойней? В понедельник-вторник, думаю, сделаем заявление о необходимости мотивированного перевода заключенных из одной камеры в другую, чтобы с аргументацией таких переводов могли знакомиться члены ОНК".

Да уж, разбежались, так и будут оперативные сотрудники докладывать правозащитникам о причинах перевода заключенных из камеры в камеру. Похоже, других мыслей у правозащитника Горшенина в связи с этим беспрецедентным убийством в СИЗО не возникло.

Зоя Светова – журналист "Открытой России", бывший член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы

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